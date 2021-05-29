Что интересно, в ходе расследования журналисты насчитали больше разновидностей "разводов" для тех, кто продает онлайн, чем для покупателей. Иронично, ведь продавец деньги не платит, а должен их получить. Оказывается, для них также изобрели способы мошенничества.

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Схема 1 – Подделка под "безопасную покупку"

Платформы онлайн-шопинга, чтобы защитить покупателей, создают специальную услугу, резервируют сумму покупки на карте покупателя, но окончательно списывают деньги только после того, как он получил и согласился забрать товар. Так платеж становится безопасным. В OLX эта услуга называется "OLX Доставка".

Однако то, что создано для защиты покупателей – используют мошенники. Они создают подделки под сервисы безопасных платежей, а дальше в несколько шагов выманивают информацию о карточке продавца и снимают деньги. Это называется "фишинг" и это работает, ведь мошенник ведет себя максимально органично, как настоящий покупатель.

Когда соответствующий покупатель направляет ссылку на страницу "сервиса безопасного платежа", на самом деле – это мошеннический клон, который просто напоминает сайт, которому доверяют, мошенникам удается выманить у продавца подробные данные его карты. Для тех, кто сомневается, заранее готовят фотошоп, что на OLX продавцу нужно подтверждать карточку и вводить все эти данные.

Как избежать схемы

Не стоит переходить по каких-либо ссылках в мессенджерах и нужно общаться на оригинальном сервисе покупок. Руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Виктор Нобиуз рассказал, что мошенник-продавец будет пытаться отправить ссылку на "OLX Доставку". Он пояснил, что все исключительно работает на платформе, не существует никаких ссылок, которые должны направлять третьи лица.

Если общение таки происходит в мессенджере, стоит проверять адреса сайтов и ссылки, которые вам скидівают. Обычно они только похожи на настоящие: есть какие-то предписания, иностранные домены, замены части букв цифрами и тому подобное.

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Кроме того, не должно быть никаких сбоев или ошибок, при которых в условной "OLX-доставке" продавцу нужно самому "нажимать кнопку", чтобы возвращать деньги. Если покупатель не забрал товар, деньги ему возвращает сам OLX, поэтому не надо обращать внимание на нервность мошенника.

Схема 2 – Фотошоп чека об оплате и фейковый оператор

Мошенник под видом покупателя может спросить только номер карты, без секретного CVV, и сказать, что направил деньги через iBox. На карточке денег нет, но он пришлет фото чека и заверит, что "просто деньги еще не дошли".



Мошенник может сказать, что направил деньги через iBox / Скриншот с видео Bihus.Info

В техподдержке оператор скажет, что платеж есть, с ним все хорошо, просто деньги будут на карточке только после полуночи. Это уже может убедить, ведь звонок был по телефону на чеке. Однако чек – подделка, а оператор – из команды мошенников. В то же время номер iBox – не номер iBox.

Не стоит доверять операторам, если их контакты на чужих квитанция, контакты сервисов следует искать на оригинальных сайтах.

Схема 3 – Замена товара на почте

Оплата товара после получения – это нормально. Однако это работает, если покупатель не мошенник, а если ему удастся подменить товар на очень похожий, но в разы дешевле, пока он осматривает товар на почте – деньги пропадут.

Уберечься от подобной схемы почти невозможно. Разве что сами почтовые сервисы предлагают застраховать товар, если он дорогой. Еще можно заснять процесс упаковки посылки в отделении почты перед отправкой, чтобы было видно:

товар и его состояние;

работника, который обслуживал.

Та же история с получением товара обратно – это не убережет от мошенников, но, по крайней мере, зафиксирует факт подмены и будут доказательства.

"Для того, чтобы защититься, надо указывать честную оценочную стоимость и с оператором записать серийный номер или что-то, что может идентифицировать устройство", – сказала директор по управлению репутацией "Новой почты" Елена Плахова.

Схема 4 – Воруют предоплату

Однако мошенники на OLX разводят не только продавцов, но и покупателей. Наиболее очевидное, что может произойти – товар будет не совсем таким, как на фото. И здесь, очевидно, защищает наложенный платеж, оплата на почте после получения.



Перед предоплатой стоит проверить продавца / Фото Unsplash

Но некоторые продавцы требуют предоплату. Тогда придется изучать продавца. Если это неизвестный магазин, просто разместил объявление на OLX, а предоплата значительная, то, вероятно, лучше с этим не "связываться".

Что делать, чтобы избежать схемы

Прежде всего можно ввести в Google название магазина, номера его телефонов и тому подобное. В сети существует много сообществ, в которых рассказывается о мошенниках. Можно проверить номер телефона магазина через сервисы, которые показывают то, как абонент подписан в контактных книгах других людей, иногда подписи – достаточно "красноречивые".

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Однако обнаружить новое мошенничество можно с однотипностью отзывов на сайте магазина: одинаковые имена их авторов на страницах различных товаров или отсутствие физического магазина по адресу, указанной на его странице.

Схема 5 – Подделка под "безопасный платеж"

Схема с выманиванием данных банковской карты так же работает и для покупателей. Просто мошенники выбирают покупателей реже. Это выглядит примерно так: человек находит объявление, ему нравится товар, связывается с продавцом, получает дополнительные фото, а потом получает в мессенджере ссылки на безопасный платеж.

Скажут платить, мол, деньги зарезервуються, но снимутся только тогда, когда заберут товар на почте. Однако ссылки – только визуальная копия настоящего сайта, созданная мошенниками. Ввести данные карточки – значит прощаться с деньгами. Товар уже не отправят.

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Советы здесь те же, что и для продавца – не переходить общаться о товаре в мессенджеры, общайтесь в чате торгового сервиса. Перешли в мессенджеры – не переходите по ссылкам для оплаты.

Будет ссылка в мессенджере или напрямую, то есть он скажет: "Вот, платите по этой ссылке". Или подобная ссылка поступит по почте или СМС, поскольку мошенник уже знает номер телефона, общаясь в мессенджере. Ни по одной из этих ссылок нельзя платить. Это – 100% мошенничество,

– пояснил руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Виктор Нобиуз.

Он также отметил, что часто телефонное мошенничество является частью фишинг-схемы, когда мошенник звонит жертве, представляется работником банка, например, указывает, что транзакция по карте ненадежная или подозрительная. По словам Нобиуза, мошенник под видом работника банка может просить назвать все данные карточки, чтобы якобы смог подтвердить эту транзакцию.

"Даже работники банка не должны знать вашего CVV-кода с обратной стороны карточки", – отметил представитель OLX Виктор Нобиуз.