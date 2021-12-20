Як затягування судової реформи грає на руку олігарху Жеваго

Ситуація навколо продажу держпідприємством "СЕТАМ" будинку готелю Військово-Микільського монастиря (Київ, вул. Івана Мазепи, 11), який мав забезпечити погашення боргів підприємства "Росава" перед кредиторами, і який стараннями олігарха Костянтина Жеваго зайшла в глухий кут, досі не вирішена.

Велика "заслуга" в цьому – окремих суддів та прокурорів, які приймають сумнівні, а часто просто протизаконні рішення на користь олігарха.

Як ми вже писали, Господарський суд Київської області ще у грудні 2018 р. визнав підприємство "Росава" банкрутом та відкрив його ліквідаційну процедуру. "Росава" належала Костянтину Жеваго, і у ЗМІ вже достатньо інформації про те, як він раніше використовував підприємство у схемах виведення коштів з банку "Фінанси та кредит", який також належав олігарху.

Зокрема, банк "Фінанси та кредит" отримував від Нацбанку рефінансування, яке потім у вигляді кредитів Жеваго скеровував з банку на компанії своєї групи, яких налічувалось біля 200. І за рахунок цих коштів створювався своєрідний фінансовий "фундамент", за допомогою якого бізнесмен і дотепер продовжує захищати свою власність.

Примітно, що у більшості випадків процеси банкрутства підприємств групи компаній Костянтина Жеваго ("Росава", "АвтоКрАЗ", "Токмацька феросплавна компанія", "Ужгородський турбогаз") були ініційовані або самими боржниками, або пов`язаними з ними особами, які підконтрольні кінцевим фактичним бенефіціарам боржників. А це вже свідчить про наміри у будь-який спосіб, у тому числі використовуючи механізми банкрутства, не повертати кредитні кошти, видані банком "Фінанси та кредит".

Але кредитори підприємств Жеваго стали на захист своїх інтересів, і їм вдалося через суди відсторонити підконтрольного олігарху арбітражного керуючого Світлану Дьоміну. Новий арбітражний керуючий ініціював судові процеси з визнання недійсними правочинів, за допомогою яких виводились кошти з "Росави". І вже у грудні 2020 р. Господарський суд Київської області визнав недійсним правочин, яким з "Росави" на користь підконтрольній Костянтину Жеваго компанії "ЗВ Ріелті" було виведено 348,7 млн грн, і зобов'язав повернути ці кошти.

А далі справа дійшла й до стягнення цих коштів з "ЗВ Ріелті" – 30 квітня 2021 р. держпідприємство СЕТАМ, яке займається продажем арештованого майна, на своїй електронній платформі OpenMarket провело торги з продажу належного компанії об’єкту – будинку готелю Військово-Микільського монастиря. Переможцем конкурсу стала компанія "Перфом Стандарт", яка погодилась заплатити за будівлю 307,4 млн грн. Ця компанія повинна була до 19 травня цього року не тільки сплатити гроші за придбаний об'єкт, але й виплатити СЕТАМ винагороду у розмірі 3,3 млн грн за організацію торгів. Якби ця компанія відмовилась платити (а саме це і сталося), то право купівлі будівлі перейшло б до іншої компанії – "Фінтакт", яку теж пов'язують з Жеваго.

Тут треба зробити невеликий відступ, і нагадати, що згідно із законодавством, судове рішення є обов'язковим до виконання, і суд здійснює контроль за його виконанням. Згідно з Господарським процесуальним кодексом, судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. А невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Міжнародний валютний фонд вже неодноразового наголошував, що Україна потребує реформи системи судоустрою, яка необхідна для забезпечення довіри до суду як з боку сторін, що брали участь у розгляді справ, так і для створення в суспільстві іміджу чесності та справедливості судових рішень та їх виконання. Саме реформа системи судоустрою має забезпечити залучення інвестицій в Україну, оскільки тільки в такому випадку інвестори будуть впевнені, що їхні гроші будуть захищені.

Натомість на прикладі продажу на конкурсі будинку готелю Військово-Микільського монастиря можна впевнитись, що до бажаного реформування судової системи ще дуже далеко. Оскільки цей приклад чітко свідчить про співпрацю олігархів з судовою гілкою влади. За останні вісім місяців саме судова влада своїми рішеннями допомагає Костянтину Жеваго не тільки зберегти у його власності цей об'єкт нерухомості, але й уникнути сплати його компаніями – "Перфом Стандарт" та "Фінтакт", які брали участь у конкурсі, винагороди СЕТАМ..

Зокрема, слідчий суддя Голосіївського районного суду 5 травня цього року у рамках розслідування кримінальної справи задовольнив клопотання компанії "ЗВ Ріелті" та наклав арешт на будинок готелю Військово-Микільського монастиря, і цей же суд прийняв аналогічну ухвалу і 17 травня, відповідно до якої заборонив держпідприємству СЕТАМ та приватному виконавцю здійснювати його продаж, оформлювати результати аукціонів та здійснювати розрахунки за це майно. Крім того, 14 вересня слідчий суддя цього ж суду знову наклав арешт на цей будинок та заборонив держпідприємству СЕТАМ та приватному виконавцю здійснювати його продаж, оформлювати результати аукціонів та здійснювати розрахунки за це майно.

Також до схем захисту майна Костянтина Жеваго підключився Святошинський районний суд, який за клопотанням прокурора Святошинської окружної прокуратури двічі накладав арешт та заборону здійснювати продаж об’єкту нерухомості, оформлювати результати аукціонів та здійснювати розрахунки за це майно – 3 вересня та 18 листопада цього року.

Участь у цій схемі взяв і Господарський суд Києва, який 17 травня зупинив продаж будівлі готелю Військово-Микільського монастиря за заявою компанії "Фінтакт" (згодом дана ухвала була скасована в суді апеляційної інстанції), а 24 листопада зробив аналогічні дії вже за заявою компанії "Перфом Стандарт".

Але протягом всього часу, поки поліція розслідувала кримінальні справи, на підставі яких суди арештовували будівлю готелю Військово-Микільського монастиря, ні до Голосіївського, ні до Святошинського управлінь поліції жодного разу представники "Росави" не викликались. Це свідчить про те, що кримінальні справи були порушені з однією метою – зупинити продаж майна та обмежити права кредиторів "Росави".

Державне бюро розслідувань ще у жовтні розпочало досудове розслідування за фактом перевищення повноважень та протидії виконанню ухвали Господарського суду Київської області (якою на користь "Росави" стягнуто 348,7 млн грн з ТОВ "ЗВ Ріелті") з боку суддів Голосіївського райсуду Олександри Колдіної та Юрія Мазура, судді Святошинського райсуду Тетяни Кириленко та прокурора Святошинської окружної прокуратури Олександра Тахтарова. Саме ці особи протидіють тому, щоб "Росава" отримала належні їй 348,7 млн грн. Мало того, ці судді та прокурор також сприяють тому, щоб торги з продажу будівлі готелю Військово-Микільського монастиря були скасовані, а пов'язані з Жеваго компанії "Перфом Стандарт" та "Фінтакт" отримали назад гарантовані внески у розмірі 12,1 млн грн кожен, які вони сплатили за участь у торгах і які б, у випадку несплати ними всієї ціни за придбане майно (307,4 млн грн), поповнили б дохід ДП "СЕТАМ".

Держпідприємство вже зазначало, що через рішення судів аукціон з продажу будівлі на Мазепи постійно зривається, кредитори "Росави" виявляються незахищеними, а СЕТАМ не може отримати справедливу плату за свої послуги з організації проведення торгів.

Як було вже сказано, рішення судів обов'язкові до виконання, і це виконання має бути забезпечене державою. Але натомість можна побачити, як суди синхронно приймають такі рішення аби олігарх Костянтин Жеваго не втратив своє майно та не розраховувався за свої борги, а переможці конкурсу – пов'язані з ним компанії "ЗВ Ріелті" та "Перфом Стандарт" – уникнули сплати грошей за нього.

З усього цього можна зробити очевидний висновок: допоки не буде реформовано суддівську гілку влади, Україна не побачить інвесторів. І все що їй залишається – й надалі спостерігати, як тісно співпрацюють олігархи та корумповані представники суду та прокуратури у збиток державі та її економіці.

Автор Юрій Погребняк