Как затягивание судебной реформы играет на руку олигарху Жеваго

Ситуация вокруг продажи госпредприятием "СЕТАМ" дома гостиницы Военно-Никольского монастыря (Киев, ул. Ивана Мазепы, 11), которая должна была обеспечить погашение долгов предприятия "Росава" перед кредиторами, и которая стараниями олигарха Константина Жеваго зашла в тупик, до сих пор не решается.

Большая "заслуга" в этом – отдельных судей и прокуроров, которые принимали сомнительные, а часто просто противозаконные решения в пользу олигарха.

Как уже писали, Хозяйственный суд Киевской области еще в декабре 2018 года признал предприятие "Росава" банкротом и открыл его ликвидационную процедуру. "Росава" принадлежала Константину Жеваго, и в СМИ уже достаточно информации о том, как он раньше использовал предприятие в схемах вывода средств из банка "Финансы и кредит", который также принадлежал олигарху.

В частности, банк "Финансы и кредит" получал от Нацбанка рефинансирование, которое затем в виде кредитов Жеваго направлял из банка на компании своей группы, которых насчитывалось около 200. И за счет этих средств создавался своеобразный финансовый "фундамент", с помощью которого бизнесмен до сих пор продолжает защищать свою собственность.

Примечательно, что в большинстве случаев процессы банкротства предприятий группы компаний Константина Жеваго ("Росава", "АвтоКрАЗ", "Токмацкая ферросплавная компания", "Ужгородский турбогаз") были инициированы либо самими должниками, либо связанными с ними лицами, подконтрольными конечным фактическим бенефициарам должников. А это уже свидетельствует о намерениях любым способом, в том числе используя механизмы банкротства, не возвращать кредитные средства, выданные банком "Финансы и кредит".

Но кредиторы предприятий Жеваго встали на защиту своих интересов, и им удалось через суды отстранить подконтрольного олигарху арбитражного управляющего Светлану Демину. Новый арбитражный управляющий инициировал судебные процессы по признанию недействительными сделок, с помощью которых выводились средства из "Росавы". И уже в декабре 2020 года Хозяйственный суд Киевской области признал недействительной сделку, которой из "Росавы" в пользу подконтрольной Константину Жеваго компании "ЗВ Риэлти" было выведено 348,7 млн ​​грн, и обязал вернуть эти средства.

А дальше дело дошло и до взыскания этих средств с "ЗВ Риэлти" – 30 апреля 2021 года госпредприятие СЕТАМ, которое занимается продажей арестованного имущества, на своей электронной платформе OpenMarket провело торги по продаже надлежащего компании объекта – дома гостиницы Военно-Никольского монастыря. Победителем конкурса стала компания "Перфом Стандарт", которая согласилась заплатить за здание 307,4 млн. грн. Эта компания должна была до 19 мая этого года не только выплатить деньги за приобретенный объект, но и выплатить СЕТАМ вознаграждение в размере 3,3 млн грн за организацию торгов. Если бы эта компания отказалась платить (а именно это и произошло), то право покупки здания перешло бы в другую компанию – "Финтакт", которую тоже связывают с Жеваго.

Здесь нужно сделать небольшое отступление, и напомнить, что согласно законодательству, судебное решение является обязательным к исполнению, и суд осуществляет контроль за его исполнением. Согласно Хозяйственному процессуальному кодексу, судебные решения, вступившие в законную силу, обязательны к исполнению всеми органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными и служебными лицами, физическими и юридическими лицами и их объединениями на всей территории Украины. А неисполнение судебного решения является основанием для ответственности, установленной законом.

Международный валютный фонд уже неоднократно отмечал, что Украина нуждается в реформе системы судоустройства, которая необходима для обеспечения доверия к суду как со стороны участвующих в рассмотрении дел сторон, так и для создания в обществе имиджа честности и справедливости судебных решений и их исполнения. Именно реформа системы судоустройства должна обеспечить привлечение инвестиций в Украину, потому что только в таком случае инвесторы будут уверены, что их деньги будут защищены.

На примере продажи на конкурсе дома гостиницы Военно-Никольского монастыря можно убедиться, что до желаемого реформирования судебной системы еще очень далеко. Поскольку этот пример ясно свидетельствует о сотрудничестве олигархов с судебной ветвью власти. За последние восемь месяцев именно судебная власть своими решениями помогает Константину Жеваго не только сохранить в его собственности этот объект недвижимости, но и избежать выплаты его компаниями – "Перфом Стандарт" и "Финтакт", которые участвовали в конкурсе, вознаграждения СЕТАМ.

В частности, следственный судья Голосеевского районного суда 5 мая этого года в рамках расследования уголовного дела удовлетворил ходатайство компании "ЗВ Риэлти" и наложил арест на здание отеля Военно-Никольского монастыря, и этот же суд принял аналогичное постановление и 17 мая, в соответствии с которым запретил госпредприятию СЕТАМ и частному исполнителю производить его продажу, оформлять результаты аукционов и производить расчеты за это имущество. Кроме того, 14 сентября следственный судья этого же суда снова наложил арест на это здание и запретил госпредприятию СЕТАМ и частному исполнителю осуществлять его продажу, оформлять результаты аукционов и производить расчеты за это имущество.

Также к схемам защиты имущества Константина Жеваго подключился Святошинский районный суд, который по ходатайству прокурора Святошинской окружной прокуратуры дважды налагал арест и запрет на продажу объекта недвижимости, оформление результатов аукционов и осуществление расчетов за это имущество – 3 сентября и 18 ноября этого года.

Участие в этой схеме принял и Хозяйственный суд Киева, который 17 мая остановил продажу здания гостиницы Военно-Никольского монастыря по заявлению компании "Финтакт" (впоследствии данное решение было отменено в суде апелляционной инстанции), а 24 ноября совершили аналогичные действия уже по заявлению компании "Перфом Стандарт".

Но в течение всего времени, пока полиция расследовала уголовные дела, на основании которых суды арестовывали здание отеля Военно-Никольского монастыря, ни в Голосеевское, ни в Святошинское управление полиции ни разу представители "Росавы" не вызывались. Это говорит о том, что уголовные дела были возбуждены с одной целью – остановить продажу имущества и ограничить права кредиторов "Росавы".

Государственное бюро расследований еще в октябре начало досудебное расследование по факту превышения полномочий и противодействия исполнению определения Хозяйственного суда Киевской области (которым в пользу "Росавы" взыскано 348,7 млн ​​грн с ООО "ЗВ Риэлти") со стороны судей Голосеевского райсуда Александры Колдиной и Юрия Мазура, судьи Святошинского райсуда Татьяны Кириленко и прокурора Святошинской окружной прокуратуры Александра Тахтарова. Именно эти лица противодействуют тому, чтобы "Росава" получила положенные ей 348,7 млн ​​грн. Более того, эти судьи и прокурор также способствуют тому, чтобы торги по продаже здания гостиницы Военно-Никольского монастыря были отменены, а связанные с Жеваго компании "Перфом Стандарт" и "Финтакт" получили обратно гарантированные взносы в размере 12,1 млн грн каждый, которые они уплатили за участие в торгах и которые, в случае неуплаты ими всей цены за приобретенное имущество (307,4 млн грн), пополнили бы доход ГП "СЕТАМ".

Госпредприятие уже отмечало, что из-за решения судов аукцион по продаже здания на Мазепы постоянно срывается, кредиторы "Росавы" оказываются незащищенными, а СЕТАМ не может получить справедливую плату за свои услуги по организации проведения торгов.

Как уже было сказано, решения судов обязательны к исполнению, и это исполнение должно быть обеспечено государством. Но можно увидеть, как суды синхронно принимают такие решения, чтобы олигарх Константин Жеваго не потерял свое имущество и не рассчитывался за свои долги, а победители конкурса – связанные с ним компании "ЗВ Риэлти" и "Перфом Стандарт" – избежали выплаты денег за него.

Из всего этого можно сделать очевидный вывод: пока не будет реформирована судейская ветвь власти, Украина не увидит инвесторов. И все, что ей остается – и дальше наблюдать, как тесно сотрудничают олигархи и коррумпированные представители суда и прокуратуры в ущерб государству и его экономике.

Автор Юрий Погребняк