Радянське минуле та 9 травня: як змінилася думка українців після вторгнення Росії

Більшість українців позитивно ставиться до розпаду Радянського Союзу. Половина змінила своє ставлення до СРСР.

Про це свідчать результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Читайте також Наскільки сильно українці тужать за СРСР: свіжі результати опитування

Свіжі результати опитування

Трохи більше половини українців відзначають, що напад Росії на України став для них стимулом переосмислити радянське минуле. Попри те, що це суб’єктивна оцінка, попередні питання показали суттєву зміну у громадській думці щодо історичної пам’яті порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення.

52,8% українців сказали, що їхнє ставлення до СРСР змінилося, майже 35% – не змінилося.



Результати опитування / Скриншот

Абсолютна більшість респондентів відзначають, що питання історичної пам’яті та відповідної державної політики є важливими для них особисто.



Результати опитування / Скриншот

Думка українців про 9 травня

На тлі повномасштабного вторгнення Росії змінилася і думка українців щодо того, як Україна має відзначати перемогу над нацизмом у Другій світовій війні та внесок українського народу в цю перемогу.

Близько третини громадян вважають, що необхідно відзначати обидві дати, як це відбувається нині: і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Ще близько третини вважають, що доречно відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня. Для 16% досі видається доречним відзначати лише 9 травня.

Зазначимо, що у 2021 році варіант відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня був непопулярним: його підтримували 9%. Натомість опцію відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня підтримували 31%, а на Півдні та Сході України ця опція була найпопулярнішою.



Результати опитування / Скриншот

Також більшість українців в усіх регіонах інтерпретують події на Майдані саме як справедливе повстання народу проти диктатури, яке здобуло назву Революція Гідності. Російську тезу про "державний переворот" досі поділяють 12% респондентів.



Результати дослідження / Скриншот

Порівняно більше таких у Південному та Східному регіонах (близько 24% та 22% відповідно), але й там носії такого переконання не становлять більшості.

Ще у серпні 2020 року загалом в Україні було близько 31% тих, кого російська пропаганда переконала в тому, що події на Майдані були "державним переворотом", а у Південному та Східному регіонах України така думка домінувала.

Опитування проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова за підтримки програми MATRA з 13 по 21 грудня 2022 року.

У ньому взяли участь 2018 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Разом з тим, додаткові систематичні відхилення вибірки можуть бути зумовлені наслідками російської агресії, зокрема, вимушеною евакуацією мільйонів громадян.