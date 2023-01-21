Советское прошлое и 9 мая: как изменилось мнение украинцев после вторжения России

Большинство украинцев положительно относятся к распаду Советского Союза. Половина изменила свое отношение к СССР.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

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Свежие результаты опроса

Чуть больше половины украинцев отмечают, что нападение России на Украину стало для них стимулом переосмыслить советское прошлое. Несмотря на то, что это субъективная оценка, предыдущие вопросы показали существенное изменение общественного мнения относительно исторической памяти по сравнению с периодом до полномасштабного вторжения.

52,8% украинцев сказали, что их отношение к СССР изменилось, почти 35% – не изменилось.



Результаты опроса / Скриншот

Абсолютное большинство респондентов отмечают, что вопросы исторической памяти и соответствующей государственной политики важны для них лично.



Результаты опроса / Скриншот

Мнение украинцев о 9 мая

На фоне полномасштабного вторжения России изменилось и мнение украинцев по поводу того, как Украина должна отмечать победу над нацизмом во Второй мировой войне и вклад украинского народа в эту победу.

Около трети граждан считают, что необходимо отмечать обе даты, как это происходит сейчас: и День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая. Еще около трети считают, что уместно отмечать День памяти и примирения 8 мая. Для 16% до сих пор кажется уместным отмечать только 9 мая.

Отметим, что в 2021 году вариант отмечать День памяти и примирения 8 мая был непопулярным: его поддерживали 9%. Опцию отмечать только День победы над нацизмом 9 мая поддерживали 31%, а на Юге и Востоке Украины эта опция была самой популярной.



Результаты опроса / Скриншот

Также большинство украинцев во всех регионах интерпретируют события на Майдане как справедливое восстание народа против диктатуры, которое получило название Революция Достоинства. Российский тезис о "государственном перевороте" до сих пор разделяют 12% респондентов.



Результаты исследования / Скриншот

По сравнению больше таких в Южном и Восточном регионах (около 24% и 22% соответственно), но и там носители такого убеждения не составляют большинства.

Еще в августе 2020 года в Украине было около 31% тех, кого российская пропаганда убедила в том, что события на Майдане были "государственным переворотом", а в Южном и Восточном регионах Украины такое мнение доминировало.

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.