Большинство украинцев во всех регионах (73%) положительно оценили распад Советского Союза. В то время как близко 12% оценивают это историческое событие негативно, а еще 15% не определились со своим отношением.

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Распад Советского Союза

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

На западе Украины наибольшая доля тех, кто положительно оценивает распад СССР (92%), в Центре и на Востоке страны – 71% да 65% соответственно, меньше всего – на Юге (48%). На Юге и Востоке Украины сравнительно больше негативно оценивающих распад СССР (23% да 20% соответственно), также на Юге значительное количество граждан не имеют однозначного мнения по этому поводу (29%).



Результаты опроса / Скриншот

Отметим, что в 2020 году "тосковали" по СССР около 32%, а положительно оценивали распад этого исторического образования 49%. В Южном и Восточном регионах отрицательная оценка распада СССР преобладала.

На Юге и Востоке по состоянию на 2020 год были существенные возрастные отличия. Среди младших респондентов в этих регионах было несколько больше положительных оценок распада СССР, а также многие, кто не имел однозначного мнения. Среди старшего поколения в Южном и Восточном регионах тоска по СССР была невыразимой.

Осуждение СССР

В вопросе оценки распада СССР, а также и во многих будущих вопросах, есть разница между группами респондентов с разным языком повседневного общения и разным материальным состоянием.

Среди тех, кто в повседневной жизни говорит по-русски, положительная оценка распада СССР также доминирует, но среди них почти на 20% больше скучающих по СССР, чем среди украиноязычных респондентов. Та же тенденция в отношении людей с более низким материальным статусом относительно более обеспеченных респондентов.

Около 73% украинцев одобряют государственное решение об осуждении СССР как коммунистического тоталитарного режима, осуществлявшего политику государственного террора. Такое мнение доминирует во всех регионах, не согласных с этим не более 14% (около 14% на Юге и 12% на Востоке).



Результаты опроса / Скриншот

Опрос проводился Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова при поддержке программы MATRA с 13 по 21 декабря 2022 года.

В нем приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Вместе с тем дополнительные систематические отклонения выборки могут быть обусловлены последствиями российской агрессии, в частности, вынужденной эвакуацией миллионов граждан.