Не лише військова допомога: з чим Олаф Шольц приїхав до Києва

Канцлер Німеччини 2 грудня уперше за два з половиною роки прибув із неанонсованим візитом до Києва. Під час візиту Олаф Шольц оголосив про передачу Україні зброї на 650 мільйонів євро та обговорив із Володимиром Зеленським гарантії безпеки для нашої країни.

Водночас німецьке видання написало, що мета візиту німецького канцлера – дізнатися, "до чого готовий" Президент України щодо мирних перемовин з Росією. В етері 24 Каналу ексспівробітник СБУ Іван Ступак сказав, чи справді Шольц зараз промацує ґрунт й намагатися з'ясувати, на які поступки готова Україна, чи все ж таки мета цього візиту зовсім інша.

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"Є моменти, які не можна проговорити телефоном"

На думку ексспівробітника СБУ, мета візиту Шольца до України – початок мирних перемовин.

У лютому в Німеччині відбудуться вибори. Шанси Шольца не дуже великі, однак, можливо, таким візитом й проактивною позицією він сподівається заробити собі додаткові бали в Німеччині. Щоб показати, що він, мовляв, постійно виступав за мирний діалог, допомагав Україні, підштовхував дві країни до мирних перемовин,

– мовив Ступак.

За даними видання Bild, у "суворо конфіденційній бесіді" Шольц хоче зрозуміти, як Зеленський оцінює ситуацію в Україні та на які умови миру готове українське суспільство.

Я думаю, що дійсно можуть бути певні моменти, які не можна проговорити телефоном, тому треба приїхати й домовитися, які позиції Україна залізобетонно не може допустити, на що може закрити очі тощо. Є різні тактики мирних перемов, можливо, Шольц хоче це проговорити,

– зазначив ексспівробітник СБУ.

Окрім військової частини, ще є цивільний вектор та післявоєнна відбудова. Зокрема, як розвивати українську економіку, відновлювати енергетичні підприємства після завершення війни. У Німеччини є великий досвід та багато технологічних підприємств, які можуть допомогти Україні відновити пошкоджені потужності.

До того ж навіть після закінчення війни Україна ще роками купуватиме західну техніку, відновлюватиме свої власні запаси для того, щоб протистояти можливому майбутньому вторгненню з боку Росії.

До слова, західні ЗМІ повідомляють, що цю поїздку Шольц запланував після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США і хотів встигнути зустрітися з президентом України до інавгурації Трампа в січні. Також нагадаємо, що цей візит відбувається саме після того, коли Шольц поговорив із Владіміром Путіним.