Дзвінок Путіну напередодні перерозподілу "портфелів" у Німеччині виглядає доволі дивно, сказав 24 Каналу російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він припустив, чому Шольц саме зараз зателефонував диктатору та хто міг бути ініціатором цієї розмови.

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Навіщо Шольц телефонував Путіну

Ігор Яковенко зауважив, що зараз ініціатива переговорного процесу перейшла на бік Дональда Трампа, тож яку роль тут може відігравати Шольц – хіба що новообраний президент США попросив його сходити у розвідку.

Така гіпотеза також має право на існування, тому подивимося. Я скептично ставлюся до завершення війни зараз шляхом переговорів. Буду дуже радий, якщо я помилюся, але мені здається, що наразі схилити Путіна до завершення війни на прийнятних для України умовах просто неможливо. Цілі протилежні, тому точку компромісу тут знайти не вдасться,

– мовив російський опозиційний журналіст.

Ймовірно, це прохання Трампа розвідати обстановку для того, щоб "головний переговорник" вступив у дію, приблизно знаючи настрій Путіна.

Зверніть увагу! Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський вважає, що Шольц міг виконувати роль "рупора" в контексті переговорного процесу та альтернативи у випадку, якщо Путін не захоче йти на компроміси.

Після перемоги Трампа на президентських виборах, Путін у 1,5 раза збільшив інтенсивність обстрілів. Кремль робить зусилля для того, щоб витіснити українські війська з території Курської області. Водночас російська армія залучає ще більші сили для захоплення територій на Донбасі.

Це все пов'язано з перемогою Трампа та його заявою про те, що він вестиме переговори про перемир'я. Те, що зараз робить Путін – це передпродажна підготовка,

– зазначив Яковенко.

Тобто російський диктатор намагається перед можливими переговорами з Трампом створити для себе найбільш вигідну ситуацію. За таких умов навряд чи можна говорити про перспективи переговорів, чи створення миру на прийнятних для України умовах.

Президент Володимир Зеленський відреагував на розмову Шольца з Путіним. Він наголосив, що Росія не змінювала свою політичну позицію. Через це перемовини з країною-агресоркою ніколи нічим не закінчувалися.

До слова, після телефонної розмови з німецьким канцлером Владімір Путін заявив, що Росія нібито завжди готова до переговорів, але треба враховувати "нові територіальні реалії".