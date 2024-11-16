Звонок Путину накануне перераспределения "портфелей" в Германии выглядит довольно странно, сказал 24 Каналу российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он предположил, почему Шольц именно сейчас позвонил диктатору и кто мог быть инициатором этого разговора.

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Зачем Шольц звонил Путину

Игорь Яковенко отметил, что сейчас инициатива переговорного процесса перешла на сторону Дональда Трампа, поэтому какую роль здесь может играть Шольц – разве что новоизбранный президент США попросил его сходить в разведку.

Такая гипотеза также имеет право на существование, поэтому посмотрим. Я скептически отношусь к завершению войны сейчас путем переговоров. Буду очень рад, если я ошибусь, но мне кажется, что сейчас склонить Путина к завершению войны на приемлемых для Украины условиях просто невозможно. Цели противоположные, поэтому точку компромисса здесь найти не удастся,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Вероятно, это просьба Трампа разведать обстановку для того, чтобы "главный переговорщик" вступил в действие, примерно зная настроение Путина.

Обратите внимание! Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Шольц мог выполнять роль "рупора" в контексте переговорного процесса и альтернативы в случае, если Путин не захочет идти на компромиссы.

После победы Трампа на президентских выборах, Путин в 1,5 раза увеличил интенсивность обстрелов. Кремль предпринимает усилия для того, чтобы вытеснить украинские войска с территории Курской области. В то же время российская армия привлекает еще большие силы для захвата территорий на Донбассе.

Это все связано с победой Трампа и его заявлением о том, что он будет вести переговоры о перемирии. То, что сейчас делает Путин – это предпродажная подготовка,

– отметил Яковенко.

То есть российский диктатор пытается перед возможными переговорами с Трампом создать для себя наиболее выгодную ситуацию. При таких условиях вряд ли можно говорить о перспективах переговоров, или создания мира на приемлемых для Украины условиях.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на разговор Шольца с Путиным. Он отметил, что Россия не меняла свою политическую позицию. Поэтому переговоры со страной-агрессором никогда ничем не заканчивались.

К слову, после телефонного разговора с немецким канцлером Владимир Путин заявил, что Россия якобы всегда готова к переговорам, но надо учитывать "новые территориальные реалии".