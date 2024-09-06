Путінський вплив чи власна вигода: чому кілька країн виявили бажання приєднатись до БРІКС

БРІКС продовжує розширюватися. Нещодавно заявки на приєднання до міжнародного економічного союзу подали Азербайджан та Туреччина. Водночас проросійські сили у Болгарії раптом заявили, що варто вивести країну з впливу Євросоюзу й приєднатися до БРІКС.

У розмові з 24 Каналом політолог Олег Саакян оцінив дії та заяви країн, які виявили бажання вступити до групи країн БРІКС. Нагадаємо, що у січні до союзу приєдналися Іран, Єгипет, Ефіопія, Об’єднані Арабські Емірати й Саудівська Аравія.

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Які мотиви країн приєднатися до БРІКС

Подібні заяви Болгарії ні що інше, як загравання з антибрюссельськими й проросійськими настроями, які достатньо сильні. На думку політолога, нічого серйозного за цим не стоїть. З Європейського Союзу Болгарія не виходитиме, адже для неї це стане соціально-економічною катастрофою.

Азербайджан подав заявку через два дні після візиту Владіміра Путіна. Очевидно, вони зіграли, бо Вірменія сказала, що їй з Росією не по дорозі й Путін вирішив швиденько переграти.

Туреччина має торговельну мету. Для них це логістичний коридор й зв'язка тюркського світу. Втім, не варто розрізняти зовнішньополітичну позицію Туреччини й Азербайджану, оскільки вона часто узгоджена.

До слова, політолог Максим Джигун вважає, що бажання Реджепа Ердогана вступити до БРІКС є сигналом країнам Заходу, які не змогли зберегти прагнення Туреччини рухатись до інтеграції з ЄС.

Чи становить БРІКС конкуренцію для G7

Політолог пояснив, чи справді G7 втрачає свої позиції, оскільки якщо порахувати капітали країн, які входять в БРІКС, то вони стали більші.

Я б не сказав, що G7 втрачає свої позиції, тому що це різна природа організації. Противага БРІКС так і не вдається,

– зазначив Саакян.

G7 – це політичне об'єднання країн, які об'єднані ціннісно й на базі спільного уявлення про світопорядок. Через це часто критикують нинішній світопорядок, що він західноорієнтований – створений на Заході для світу.

У G7 зібралися країни, які зацікавлені в збереженні світопорядку заснованого на міжнародному праві, ліберальних цінностях, відкритості тощо. Економіка є другорядною ознакою їх об'єднання. Їх вага й впливовість частково будується на економіці, але об'єднуються вони не цим,

– наголосив політолог.

БРІКС – це суто геоекономічна організація, політичного там не вдалося. Країни не об'єднані ні ціннісно, ні політично, ні уявленнями про майбутнє світу. Вони нездатні консенсусно ухвалювати рішення щодо гострих або складних політичних питань.

Це дуже негомогенна організація. Чим більше вона розростається, тим на фасад вона виглядатиме більш масштабною, ринок об'ємніший, але з погляду можливості ухвалення рішень, вона деградуватиме,

– додав Саакян.

Лідерство в БРІКС вже достатньо давно у Росії перехопив Китай. На сьогодні це китайський проєкт, а не російський. Тож ухвалили рішення, що політичний союз з БРІКС не виходить й відповідно будуть робити з нього виключно торговельний. Зміна підходу й парадигми, заради чого цей союз існуватиме, призвела до того, що цілий ряд країн вирішив доєднатися.