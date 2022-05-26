Яка ціна "великих успіхів" росіян на фронті

В Совку носились з таким терміном як "город-герой". Його ввели одразу після війни, потім дещо забули аж до 20-річчя перемоги. А далі почали роздавати ці звання всім містам, де були найважчі бої, але також не всім.

Природа "геройства"

Київ отримав своє звання, а ось Харків – ні. Москва, Київ, Мінськ – ясно, але чомусь ще містом-героєм стала Тула, але не стала Полтава. Чомусь Новоросійськ, але не Вязьма.

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Здебільшого чим більші були втрати та жорстокість боїв, тим більше було шансів отримати таке звання, але якщо результати були занадто поганими, то "город" мовчки обходили званням.

Тим не менше в радянській історії була купа операцій, коли треба було вчасно відійти, але "ні шагу назад"+ "баби ще нарожають".

У результаті численні котли, одні більш відомі (Київський), інші менш відомі (Вязьма). Вчасно не прийняли рішення, а потім тримали за будь-яку ціну.

Нові "успіхи" росіян

Один за одним до росіян переходять залишки чергового села чи міста на Донбасі. Утримуємо, поки можемо утримати.

Кожна "попасна-маріуполь" коштує росіянам чергові сотні техніки, тисячі вбитих.

Великі "успіхи" коштують росіянам тисячі одиниць техніки, десятки тисяч вбитими.

Ми готові

Вся проблема в тому, що спокійно зафіксувати лінію фронту у росіян не вийде.

Вже почали викладати відео камікадзе-дронів – ця зброя випалить тисячі росіян. Робота української артилерії не припиниться – спокійно викопати окоп у росіян не вийде.

Звикайте до відео роботи українських артилеристів з кращою світовою технікою.

Це на місяці. І зупинитись росіяни не можуть, а потім доведеться відкотитись назад. Просто насолоджуйтесь російськими втратами.

Тупих "городов-гєроєв" не буде, але вся територія буде залита російською кров'ю та російською спаленою технікою.