Хто з чоловіків має право виїзду за кордон і які документи потрібні

В Україні триває дія воєнного стану та загальна мобілізація. Військовозобов'язаним від 18 до 60 років заборонено перетинати кордон та виїжджати за межі країни, однак є винятки.

Станом на зараз перетинати кордон можуть лише кілька категорій військовозобов'язаних чоловіків. Про які категорій мовиться та які необхідні документи – передає 24 Канал.

До теми У багатодітних чоловіків на кордоні можуть вимагати документи з ТЦК, – ДПСУ

Які категорії можуть виїхати за межі України

Чинним законодавством визначено 11 категорій, які можуть перетнути кордон під час дії воєнного стану. Однак треба зважати, що для виїзду необхідно мати низку документів та переконатися, що така ситуація не підлягає під винятки.

Отже, виїхати за кордон можуть:

Чоловіки, які зняті з військового обліку за станом здоров'я . Аби виїхати за кордон необхідно мати довідку про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Варто зважати, що військовозобов'язані з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану все ще не можуть.

. Аби виїхати за кордон необхідно мати довідку про інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби. Варто зважати, що військовозобов'язані з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану все ще не можуть. Тимчасово непридатні чоловіки . Для виїзду за кордон необхідно мати довідку про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії про статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців.

. Для виїзду за кордон необхідно мати довідку про інвалідність або висновок військово-лікарської комісії про статус тимчасової непридатності до військової служби строком до 6 місяців. Чоловіки, які мають троє і більше дітей віком до 18 років . Вирішальним моментом при перетині кордону стане факт того, що чоловік повноцінно утримує неповнолітніх і має документи, які це підтверджують. Окрім того, багатодітному чоловіку необхідно мати наступні документи: свідоцтва про народження усіх дітей, свідоцтво про шлюб чи рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї.

. Вирішальним моментом при перетині кордону стане факт того, що чоловік повноцінно утримує неповнолітніх і має документи, які це підтверджують. Окрім того, багатодітному чоловіку необхідно мати наступні документи: свідоцтва про народження усіх дітей, свідоцтво про шлюб чи рішення суду про розірвання шлюбу, рішення органу опіки або посвідчення батька багатодітної сім’ї. Батьки-одинаки . Військовозобов'язані чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років також мають право виїхати за кордон, але для цього необхідно мати усі документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти або оголошення матері померлої.

. Військовозобов'язані чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років також мають право виїхати за кордон, але для цього необхідно мати усі документи: свідоцтво про народження дитини, свідоцтво про смерть матері або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, документ про визнання матері як зниклої безвісти або оголошення матері померлої. Військовозобов'язані чоловіки, які мають групу інвалідності . Для перетину кордону також треба мати документи: довідка за формою №157-1/о, посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, пенсійне посвідчення або документ, який підтверджує призначення соціальної допомоги. Однак, якщо чоловік отримав документ про інвалідність за кордоном, то у виїзді буде відмовлено.

. Для перетину кордону також треба мати документи: довідка за формою №157-1/о, посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, пенсійне посвідчення або документ, який підтверджує призначення соціальної допомоги. Однак, якщо чоловік отримав документ про інвалідність за кордоном, то у виїзді буде відмовлено. Чоловіки, які супроводжують особу з інвалідністю І чи II групи , а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Перетнути кордон можна лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю, інакше у виїзді відмовлять навіть за наявності усіх документів. Мовиться також про чоловіків, які супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або II групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями. Окрім усіх документів, військовозобов'язаним чоловікам також необхідно мати відповідний лікарський висновок або документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією.

, а також якщо їдуть доглядати за хворими батьками, дружиною чи дітьми. Перетнути кордон можна лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю, інакше у виїзді відмовлять навіть за наявності усіх документів. Мовиться також про чоловіків, які супроводжують дружин та дітей з інвалідністю І або II групи або дітей з тяжкими перинатальними ураженнями та іншими захворюваннями. Окрім усіх документів, військовозобов'язаним чоловікам також необхідно мати відповідний лікарський висновок або документ, затверджений лікарсько-консультативною комісією. Військовозобов'язані чоловіки, які мають постійне місце проживання за кордоном , за умови відповідної позначки у паспорті.

, за умови відповідної позначки у паспорті. Військові також мають право виїхати за кордон. Мовиться про випадки, коли захисник потребує лікування чи реабілітації або їде на навчання за кордон . У першому випадку необхідно мати направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає українця на лікування. У другому ж – збирається стандартний набір документів, про який інформують військових.

. У першому випадку необхідно мати направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає українця на лікування. У другому ж – збирається стандартний набір документів, про який інформують військових. Водії та волонтери також можуть перетинати кордон. Мовиться про водіїв тих компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Волонтери можуть виїжджати за програмою "Шлях" або ж подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги.

також можуть перетинати кордон. Мовиться про водіїв тих компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів. Інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки. Волонтери можуть виїжджати за програмою "Шлях" або ж подати документи про перевезення вантажів для ЗСУ, медичних вантажів чи гуманітарної допомоги. Працівники залізниці та моряки , які працюють на міжнародних рейсах. Для перетину кордону необхідно мати: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт.

, які працюють на міжнародних рейсах. Для перетину кордону необхідно мати: трудовий договір, лист судновласника чи оператора про намір укласти контракт. Спортсмени та діячі культури можуть перетинати кордон. Дозволено виїжджати спортсменам, тренерам, спеціалістам з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах. Для виїзду потрібно отримати рішення Міністерства спорту щодо включення до складу учасників змагання тощо. Діячі культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Для отримання дозволу на такий виїзд, артистам потрібно мати запит на виїзд та запрошення від організатора заходу.

У ДПСУ пояснили правила перетину кордону

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що правила перетину кордону не змінювалися. Він наголосив, що прикордонники продовжують дотримуватися законодавства при перевірці військовозобов'язаних чоловіків, які намагаються перетнути кордон.

Демченко додав, що зараз на кордоні все частіше виявляють підроблені документи або чоловіки намагаються вихати не з тією метою, яка прописана у чинному законодавстві про дозвіл на перетин кордону. Тому зараз ДПСУ ретельніше перевіряє військовозобов'язаних, які намагаються виїхати.

Ми ретельніше перевіряємо умови виїзду, зокрема і ті документи, які чоловіки надають на контроль, спілкуючись з інспекторами в пунктах пропуску. Але, ще раз наголошую, що категорії, яким дозволено перетинати кордон, не змінювалися,

– наголосив Демченко.

Водночас він додав, що чоловіки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років отримують відстрочку від призову, повинні мати документ від ТЦК. Мовиться про рішення про право на відстрочку.