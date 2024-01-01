Кто из мужчин имеет право выезда за границу и какие документы нужны

В Украине продолжается действие военного положения и всеобщая мобилизация. Военнообязанным от 18 до 60 лет запрещено пересекать границу и выезжать за пределы страны, однако есть исключения.

На сегодня пересекать границу могут лишь несколько категорий военнообязанных мужчин. О каких категориях говорится и какие необходимо иметь документы – передает 24 Канал.

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Какие категории могут выехать за пределы Украины

Действующим законодательством определено 11 категорий, которые могут пересечь границу во время действия военного положения Однако следует учитывать, что для выезда необходимо иметь ряд документов и убедиться, что такая ситуация не подлежит исключению.

Следовательно, выехать за границу могут:

Мужчины, снятые с военного учета по состоянию здоровья . Чтобы выехать за границу, необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Следует учитывать, что военнообязанные с ограниченной годностью уехать из Украины во время военного положения все еще не могут.

. Чтобы выехать за границу, необходимо иметь справку об инвалидности или решение медицинской комиссии о непригодности к военной службе. Следует учитывать, что военнообязанные с ограниченной годностью уехать из Украины во время военного положения все еще не могут. Временно непригодные мужчины . Для выезда за границу необходимо иметь справку об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии о статусе временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев.

. Для выезда за границу необходимо иметь справку об инвалидности или заключение военно-врачебной комиссии о статусе временной непригодности к военной службе сроком до 6 месяцев. Мужчины, имеющие трое и более детей младше 18 лет . Решающим моментом при пересечении границы станет факт того, что мужчина полноценно удерживает несовершеннолетних и имеет подтверждающие это документы. Кроме того, многодетному мужчине необходимо иметь следующие документы: свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение родителя многодетной семьи.

. Решающим моментом при пересечении границы станет факт того, что мужчина полноценно удерживает несовершеннолетних и имеет подтверждающие это документы. Кроме того, многодетному мужчине необходимо иметь следующие документы: свидетельства о рождении всех детей, свидетельство о браке или решение суда о расторжении брака, решение органа опеки или удостоверение родителя многодетной семьи. Родители-одиночки . Военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет также имеют право уехать за границу, но для этого необходимо иметь все документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или оглашения матери умершей.

. Военнообязанные мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет также имеют право уехать за границу, но для этого необходимо иметь все документы: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о смерти матери или решение суда о лишении матери родительских прав, документ о признании матери как пропавшей без вести или оглашения матери умершей. Военнообязанные мужчины, имеющие группу инвалидности . Для пересечения границы также необходимо иметь документы: справка по форме №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус инвалида, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи. Однако если мужчина получил документ об инвалидности за границей, то в выезде будет отказано.

. Для пересечения границы также необходимо иметь документы: справка по форме №157-1/о, удостоверение, подтверждающее статус инвалида, пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи. Однако если мужчина получил документ об инвалидности за границей, то в выезде будет отказано. Мужчины, сопровождающие личность с инвалидностью I или II группы , а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Пересечь границу можно только в сопровождении больного или человека с инвалидностью, иначе в выезде откажут даже при наличии всех документов. Речь также о мужчинах, сопровождающих жен и детей с инвалидностью I или II группы, или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями. Кроме всех документов, военнообязанным мужчинам также необходимо иметь соответствующее врачебное заключение или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией.

, а также если едут ухаживать за больными родителями, женой или детьми. Пересечь границу можно только в сопровождении больного или человека с инвалидностью, иначе в выезде откажут даже при наличии всех документов. Речь также о мужчинах, сопровождающих жен и детей с инвалидностью I или II группы, или детей с тяжелыми перинатальными поражениями и другими заболеваниями. Кроме всех документов, военнообязанным мужчинам также необходимо иметь соответствующее врачебное заключение или документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией. Военнообязанные мужчины, имеющие постоянное место жительства за границей , при условии соответствующей отметки в паспорте.

, при условии соответствующей отметки в паспорте. Военные также имеют право уехать за границу. Речь идет о случаях, когда защитник нуждается в лечении или реабилитации или едет на обучение за границу . В первом случае необходимо иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение. Во втором же собирается стандартный набор документов, о котором информируют военных.

. В первом случае необходимо иметь направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что иностранное учреждение здравоохранения принимает украинца на лечение. Во втором же собирается стандартный набор документов, о котором информируют военных. Водители и волонтеры также могут пересекать границу. Речь идет о водителях тех компаний, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Волонтеры могут выезжать по программе "Путь" или подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи.

также могут пересекать границу. Речь идет о водителях тех компаний, которые имеют лицензию на международные перевозки грузов. Информация о них обязательно должна быть внесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Волонтеры могут выезжать по программе "Путь" или подать документы о перевозке грузов для ВСУ, медицинских грузов или гуманитарной помощи. Работники железной дороги и моряки , работающих на международных рейсах. Для пересечения границы нужно иметь: трудовой контракт, письмо судовладельца либо оператора о намерении заключить контракт.

, работающих на международных рейсах. Для пересечения границы нужно иметь: трудовой контракт, письмо судовладельца либо оператора о намерении заключить контракт. Спортсмены и деятели культуры могут пересекать границу. Разрешено выезжать спортсменам, тренерам, специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для выезда нужно получить решение Министерства спорта о включении в состав участников соревнования и т.д. Деятели культуры могут посещать другие страны для благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Для получения разрешения на такой выезд, артистам нужно запросить выезд и приглашение от организатора мероприятия.

В ГПСУ объяснили правила пересечения границы

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что правила пересечения границы не изменялись. Он подчеркнул, что пограничники продолжают соблюдать законодательство при проверке военнообязанных мужчин, пытающихся пересечь границу.

Демченко добавил, что сейчас на границе все чаще выявляют поддельные документы или мужчины пытаются воспитать не в тех целях, которые прописаны в действующем законодательстве о разрешении на пересечение границы. Поэтому сейчас ГПСУ более тщательно проверяет военнообязанных, пытающихся уехать.

Мы более тщательно проверяем условия выезда, в том числе и те документы, которые мужчины предоставляют на контроль, общаясь с инспекторами в пунктах пропуска. Но, еще раз подчеркиваю, что категории, которым разрешено пересекать границу, не изменялись,

– подчеркнул Демченко.

В то же время он добавил, что мужчины, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет получают отсрочку от призыва, должны иметь документ от ТЦК. Речь идет о решении о праве на отсрочку.