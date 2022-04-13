Які ваші докази: як працюють російський хімічний тероризм і його інформаційного прикриття

Були питання, чому офіційна публічна реакція на інформацію про застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі не є такою різкою, як на інші інциденти. Нюанс у наступному.

Хімічний тероризм

Росія відверто готується застосувати хімічну зброю та постійно працює над забезпеченням інформаційного прикриття.

Читайте також Хімічні атаки Росії: чому варто бити на сполох вже зараз

Вже було кілька влучань російських снарядів і підривів ємностей з хімічними речовинами, які становлять небезпеку.

Точкове застосування хімічної зброї там, де немає можливості провести розслідування та 100% верифікувати факт/речовину, може бути частиною операції прикриття.

Агенти впливу працюють

Не слід забувати, що далеко не всі у світі готові виступити на нашому боці.

Навпаки. Серед тих, хто змушений хоч якось засуджувати Росію, чимало таких, хто б з радістю зайняв "нейтральну" позицію.

Ці суб'єкти ретельно збирають приводи, щоб поставити слова української влади під сумнів.

Згадайте "Глава уряду однієї з європейських країн", який потребує доказів, що геноцид у Бучі – не постановка. Під завдання просувати наратив "не все так однозначно", "обидві сторони конфлікту повинні..." заряджено величезну інфраструктуру.

Весь цей натовп тільки й чекає, щоб заверещати "які ваші докази?". А потім розкручувати цю тему. Цей фактор не можна недооцінювати.

Росія здійснює геноцид української нації – дивіться відео: