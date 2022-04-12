Є Росія, яка є членом ООН та ОЗХО, яка визнала частково визнану "державу" і уклала з нею договір про взаємну допомогу.

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Застосування хімзброї

Є заява офіційного представника визнаної Росією "держави" про наявність у неї та можливість застосування бойових отруйних речовин. Є обов'язок ООН та ОЗХЗ розслідувати будь-які випадки розробки, зберігання та застосування хімічної зброї.

Існують різні способи доступу інспекторів ОЗХЗ та слідчих МВС ООН на місце розслідування. Найпростіший – добра воля Росії. Складніший – силова деблокада місця можливого злочину в Україні за підтримки інших членів ООН та ОЗХЗ.

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Загроза для інших країн

Якщо Україні не допомогти зараз, будь-яка територія, яка уявила себе "державою", зможе розробляти, виробляти, зберігати та застосовувати заборонену зброю.

Або, що ймовірно, Росія зможе використовувати подібні проксі для хімічних атак проти інших країн.

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