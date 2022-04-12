Есть Россия, являющаяся членом ООН и ОЗХО, признавшая частично признанное "государство" и заключившая с ним договор о взаимной помощи.

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Применение химоружия

Есть заявление официального представителя признанного Россией "государства" о наличии у него и возможности применении боевых отравляющих веществ. Есть обязанность ООН и ОЗХО расследовать любые случаи разработки, хранения и применения химического оружия.

Существуют разные способы доступа инспекторов ОЗХО и следователей МУС ООН на место расследования. Самый простой – добрая воля России. Более сложный – силовая деблокада места возможного преступления в Украине при поддержке других членов ООН и ОЗХО.

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Угроза для других стран

Если Украине не помочь сейчас, любая территория, возомнившая себя "государством", сможет разрабатывать, производить, хранить и применять запрещенное оружие.

Либо, что более вероятно, Россия сможет использовать подобные прокси для химических атак против других стран.

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