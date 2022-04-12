Классический прием русской пропаганды

Если сначала это были "денацификация" и "демилитаризация" и сопровождались пропагандистскими "бровью двинем и возьмем Киев", то чуть позже началось про "невозможно решить вопрос быстро, их восемь лет готовили", а теперь уже, оказывается, это вот все – это противостояние с США.

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Вообще говоря, такой ход российской пропаганды далеко не нов. По ходу неудачных боев в Чечне массово тиражировались слухи о том, что там воевали боевики со всего мира, постоянно распространялось множество "свидетельств" от тех, кто "видел на позициях негров".

То же самое было по итогу Афганистана. Примерно такое же тиражировалось после противостояния в Донбассе в 2014 – 2015.

Логика приема понятна, как дважды два: признавать, что не могли взять Грозный, который обороняли ополченцы со стрелковым оружием для "сверхдержавы" ну совсем не комильфо, поэтому "воевали с террористическим интернационалом".

Россия ожидает свое фиаско на Донбассе

Что Украина, которая «не государство» не по зубам – из той же оперы. Поэтому это война с США. А скоро, может быть, будет и "со всем миром".

Выходит, Лавров озвучивает появляющееся понимание, что победы для России в наступлении на Донбассе может и не быть?

Скорее всего, такое понимание присутствует, однако по факту не все так просто и упомянутая реплика – это не роспись в опасениях и страхах, а часть информационно-психологического давления.

Шантаж Европы

На высказывания российского дипломата стоит смотреть в контексте. Помимо процитированного, он еще говорил о том, что к переговорам с Украиной Москва по-прежнему готова и причин их не проводить он не видит.

А еще о том, что европейцы своими действиями и высказываниями "существенно меняют правила игры".

Речь о намерениях и поставках оружия и риторике: "Эта война должна быть выиграна на поле боя", – написал у себя в Твиттере глава европейской дипломатии и российского министра это сильно задело.

То есть, если смотреть в целом, то он явно смещает акценты и переносит их на других акторов: раздраженный тон звучит не в сторону Украины, а в сторону Запада.

Вот тут хорошо виден скрытый месседж: "Мы хотим договариваться и с Украиной можем договориться, но ничего этого не будет из-за воинствующей Европы, которая своими высказываниями и действиями меняет правила игры".

Это, если угодно, своего рода шантаж: "Прекратите поддерживать Украину – и мы договоримся. Не прекратите – война будет длиться вечно, ну, или до последнего украинца или русского".

Глиняные ноги рвутся в бой

История боевых действий этой войны показала, что на информационно-психологическом фронте Россия оказалась сильнее, чем на реальном.

Эта сила уже тоже пошатнулась, однако она была едва ли не определяющей на начальном этапе, когда весь мир ожидал падения Киева за 72 часа и поэтому был не готов поставлять Киеву оружие.

Своими многолетними учениями и пиар-кампаниями вокруг вооруженных сил Москва создала вокруг себя имидж и образ очень страшной, сильной и мощной и, по всей видимости, именно за счет этого рассчитывала быстро сломить Украину, когда ожидала, что ВСУ сами будут сдаваться дивизиями.

На текущий момент украинцам удалось остановить российское наступление как на земле, так и в головах. Войска отброшены по большинству направлений, а мир увидел, что все не так и страшно, встрепенулся и взялся помогать.

Россия, тем не менее, не оставляет попыток продолжить наступление, как и в самом начале – на двух фронтах. И если перегруппировка на Востоке – это одно измерение, то сегодняшние высказывания Лаврова – это первый залп в новой психологической битве. Цель ее – уже, правда, под другим соусом, минимизировать поддержку ВСУ со стороны Запада.

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