Яку нерухомість купуватимуть в Україні цього року: названо найбільш популярні об'єкти

У 2022 році в Україні покупці підшукуватимуть зручну нерухомість з розвиненою навколишньою інфраструктурою. Особлива увага приділятиметься плануванням та архітектурним рішенням.

Про те, які саме об'єкти нерухомості підбиратимуть покупці, що в дефіциті та які тенденції 2021 року лише посиляться – сайту 24 каналу розповіли експерти.

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Що шукатимуть покупці

Раміль Мехтієв, СЕО девелоперської компанії ENSO, впевнений, що найбільшим попитом у 2022 році користуватимуться ті об'єкти, які відрізнятимуться якісним плануванням, сучасними архітектурними рішеннями та продуманим наповненням.

Одна з тенденцій 2021 року, яка наступного року лише посилиться, – це підвищений попит на формат самодостатнього інфраструктурного комплексу для життя і роботи. Коли поряд із будинком розташовані офіси, коворкінги, спортивні центри, дитсадки, медзаклади, ТРЦ та рекреаційні зони (внутрішні сквери, парк, ліс, водойма),

– зазначив Мехтієв.

Він додав, що популярними є квартири з терасами – цей тренд залишиться цьогоріч. Крім того, 2021 року подібні об'єкти навіть були в дефіциті, оскільки досвід епідемії та локдаунів чітко дав зрозуміти, що домівка – це не лише місце для сну.

Українці шукають квартири з терасами / Фото Pixabay

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Запити покупців

За словами фахівця, зберігається запит і на кухні-вітальні, і на окремі невеликі спальні зони. Нерухомість, придбана з урахуванням цих факторів, з часом лише додасть у вартості й принесе власнику прибуток.

Також спостерігається тенденція до зростання популярності проєктів із готовим ремонтом або ж передремонтною підготовкою квартири "white box".

Серед нетипових тенденцій для українського ринку – запит на власний кабінет у квартирі. Це зумовлено пандемією і вимушеним переходом на дистанційну роботу. Також набирає популярності облаштування житла з антресольними поверхами: щонайменше – це додаткова площа, яку людина може облаштувати з урахуванням власних потреб та смаку,

– пояснив Мехтієв.

Кухні-вітальні є одним із запитів українців при виборі житла / Фото Pixabay

Богдан Серотюк, співвласник та керуючий партнер InCo home, зазначив, що значну частку ринку займатиме "економклас". Він пояснив, що квартири у житлових комплексах із елементами торгово-розважальних, сервісних та рекреаційних функцій дорогі як за вартістю, так і в обслуговуванні. Тому наразі не передбачається суттєве зростання попиту на подібне житло.

Єдине, що зможе відчутно прискорити зростання ринку, – довгострокове (від 10 років) іпотечне кредитування з фіксованою ставкою до 5%. Все, що спостерігаємо зараз на українському ринку житла за участю банків, – це докредитування різниці в межах 10 – 20% вартості при купівлі житла,

– пояснив Богдан Серотюк.

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