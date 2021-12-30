Про те, які квартири матимуть попит у 2022 році, що буде з цінами та коли краще за все купувати і продавати житло – журналісти сайту 24 каналу дізнавалися в експертів.

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Які квартири будуть на піку популярності

Раміль Мехтієв, СЕО девелоперської компанії ENSO, впевнений, що найбільшим попитом у 2022 році користуватимуться ті об'єкти, які відрізнятимуться якісним плануванням, сучасними архітектурними рішеннями та продуманим наповненням.

Одна з тенденцій 2021 року, яка наступного року лише посилиться, – це підвищений попит на формат самодостатнього інфраструктурного комплексу для життя і роботи. Коли поряд із будинком розташовані офіси, коворкінги, спортивні центри, дитсадки, медзаклади, ТРЦ та рекреаційні зони (внутрішні сквери, парк, ліс, водойма),

– зазначив Мехтієв.

Він додав, що затребуваними є та продовжать бути квартири з терасами – на них цьогоріч навіть виник дефіцит. Адже досвід епідемії та локдаунів чітко вказав на те, що дім – це не тільки місце для сну.

Сьогодні є запит і на кухні-вітальні, і на окремі невеликі спальні зони. Нерухомість, придбана з урахуванням цих факторів, з часом лише додасть у вартості й принесе власнику прибуток. Також спостерігається тенденція до зростання популярності проєктів із готовим ремонтом або ж передремонтною підготовкою квартири "white box".

Серед нетипових тенденцій для українського ринку – запит на власний кабінет у квартирі. Це зумовлено пандемією і вимушеним переходом на дистанційну роботу. Також набирає популярності облаштування житла з антресольними поверхами: щонайменше – це додаткова площа, яку людина може облаштувати з урахуванням власних потреб та смаку,

– пояснив Мехтієв.

Кухні-вітальні є одним із запитів українців при виборі житла / Фото Pixabay

Богдан Серотюк, співвласник та керуючий партнер InCo home, зазначив, що "економклас" займатиме, як і раніше, значну частку ринку. Адже житлові об'єкти з елементами торгово-розважальних, сервісних та рекреаційних функцій дорогі не лише за вартістю, а й за обслуговування. Немає об'єктивних ознак, що в Україні суттєво зросте попит на такі ЖК.

Єдине, що зможе відчутно прискорити зростання ринку, – довгострокове (від 10 років) іпотечне кредитування з фіксованою ставкою до 5%. Все, що спостерігаємо зараз на українському ринку житла за участю банків, – це докредитування різниці в межах 10 – 20% вартості при купівлі житла,

– пояснив Богдан Серотюк.

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Що буде з цінами на нерухомість у 2022 році

У компанії InCo home розповіли, що протягом весни та літа 2021 року ринок житлової нерухомості демонстрував стійке зростання. З початком осені зниження темпів продажів відзначилося по всьому ринку.

Експерти впевнені, що потенційна місткість ринку житла, особливо Києві, Харкові, Одесі, Львові та Дніпрі – велика, але зі зростанням цін рівень платоспроможного попиту помітно знизився.

Ми очікуємо стагнацію на ринку нерухомості у 2022 році та уповільнення продажів по більшості об'єктів. Вже сьогоднішній попит – точковий, що свідчить про ретельніший відбір об'єктів з боку інвесторів. Кількість вільних грошей у людей, які готові вкласти у житло, скорочується, а кількість об'єктів – ні. Це, до речі, позитивний сигнал для майбутніх покупців, оскільки конкуренція за клієнта загостриться, а отже, можна розраховувати на лояльніші умови або ціни, – спрогнозував Богдан Серотюк.

Українці надають перевагу комфортному житлу / Фото Unsplash

Водночас суттєвого зниження цін на первинному ринку в компанії не прогнозують, очікуючи, що ринок зафіксується в діапазоні, що є на сьогодні. Можливе зростання вартості до 5% на ексклюзивних об'єктах до кінця року, але загалом на ринку він не позначиться.

При цьому у Києві збережеться дефіцит якісного житла, що відповідає очікуванням та запитам споживача. Тому забудовники й надалі орієнтуватимуться на розвиток проєктів закритих житлових комплексів.

Водночас на сьогодні потенційні покупці не готові платити за такі об'єкти більше ніж 20% вартості звичного в їхньому розумінні житла. У подібних ЖК зі своєю закритою інфраструктурою ціна за квадратний метр стартує від 35 – 40 тисяч гривень, при середній зарплаті по Києву в 17 тисяч гривень тут не буде масового попиту,

– зазначив керуючий партнер InCo home.

Вартість житла на первинному ринку може зрости на 15% / Фото Unsplash

Раміль Мехтієв додав, що за підсумками 2021 року вартість житла на первинному ринку Києва зросла в середньому на 25 – 35%. Наразі всі наявні фактори свідчать про збереження тенденції до подорожчання і наступного року.

За нашими оцінками, мінімум до середини 2022 року тренд не зміниться, адже на підвищення вартості квадратного метра впливає багато факторів: загальна макроекономічна ситуація, COVID-19 та його нові штами, збільшення собівартості будівельних матеріалів, зростання ціни на природний газ, інфляція та інші,

– пояснив експерт.

У 2022 році за сприятливих економічних умов та суттєвого зростання попиту вартість житла на первинному ринку може зрости на 10 – 15%. При цьому найбільші цінові коливання можливі в період з квітня по червень та з жовтня по грудень включно. Таку думку висловив Михайло Підвисоцький, засновник та керуючий партнер групи компаній Concept Group.

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Експерт зазначив, що цінова ситуація на первинному ринку також залежатиме від темпів розвитку іпотечного кредитування, ефективності законодавчих змін у сфері містобудування, що мають гарантувати покупцям безпечне придбання осель.

Він переконаний: щоби суттєво збільшити попит на новобудови, частка укладених за допомогою іпотеки угод має зрости до щонайменше 25 – 30% від усього обсягу продажів на первинному ринку житла.

Розвиток іпотеки й законодавче регулювання первинного ринку – пов'язані між собою процеси. Адже мова йде не лише про доступність іпотеки для громадян, а ще й про те, щоб іпотека запрацювала на "безпечному" первинному ринку. За оптимістичного сценарію, найближчими роками кількість виданих іпотечних кредитів для придбання житла на первинному ринку може скласти 40 – 50% від загального обсягу іпотеки, що може спровокувати новий житловий бум,

– наголосив Михайло Підвисоцький.

За прогнозом Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, з січня по березень 2022 року на первинному ринку в найбільших українських містах зберігатиметься цінова стабільність, пов'язана зі зниженням попиту, що спостерігається з другої половини вересня 2021 року.

Незначне цінове зростання варто очікувати з настанням активного сезону. В період з квітня по червень включно вартість квадратних метрів на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитися в середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі подорожчання квадратних метрів складе близько 5%.

Популярними залишаються квартири з невеликою квадратурою / Фото Unsplash

Юрій Піта, президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України, зауважив, що найбільше зростання цін очікується в новобудовах на стадії будівництва до 1 року у найбільш затребуваних сегментах, переважно комфорт-класу, об’єктів нових форматів (комфорт+) та ЖК бізнес-категорії.

Водночас вартість житла економкласу в 90% об'єктів, що зводяться, залишатиметься майже без змін: цінове зростання не перевищить 3%. А от на вторинному ринку середнє зростання цін у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі та Харкові можливе лише в межах 5% на найбільш затребувані квартири площею 35 – 50 квадратних метрів.

Станом на початок грудня попит на вторинному ринку житла у найбільших містах України на 65% сконцентрований у сегменті малогабаритних квартир переважно радянської забудови. Саме в цьому сегменті в I півріччі 2022 року можливе незначне зростання цін,

– сказав Юрій Піта.

Він впевнений, що до квітня 2022 року на вторинному ринку Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова цінова ситуація буде стабільною – коливання вартості квадратних метрів не перевищать 1%.

На думку експерта, всі подальші зміни вартості житла залежать від попиту. Так, "у разі збільшення кількості потенційних покупців щонайменше на 10%, ціни на вторинному ринку можуть зрости в межах 5%".

Експерти вважають вдалим часом для продажу квартири – друге півріччя 2022 року / Фото Unsplash

Коли краще купувати та продавати житло

Найвигідніше купувати квартиру одразу на старті продажу – на так званому етапі "котловану". За словами Раміля Мехтієва, у такому разі ціна є найбільш вигідною. Залежно від ступеня готовності об'єкта будівництва вона зростатиме.

Вже через 2 – 3 роки, коли всі роботи завершаться і будинок буде введений в експлуатацію, житло коштуватиме на 30% дорожче. І це без урахування кон'юнктури ринку, при якій щорічно квадратні метри у новобудовах дорожчають до 30%,

– пояснив фахівець.

Михайло Поляк та Гліб Кутей, засновники компанії K&P marketing and sales solution, розповіли, що таке поняття як "сезонність" на продаж квартир впливає значно менше, особливо, якщо йдеться про старти проєкту.

Щодо продажу житла, вважаємо, що точно потрібно почекати як мінімум перший квартал 2022 року, тому що незрозуміло, чи зможе стабілізуватися ціна на матеріали. Якщо й надалі буде зростання будівельної собівартості, автоматично як і первинне, так і вторинне житло дорожчатиме,

– підсумували експерти.

Найбільш вигідно житло у Києві можна придбати на старті будівництва / Фото Pixabay