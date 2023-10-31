В Японії чоловік захопив заручників у відділенні пошти: до того влаштував стрілянину у лікарні

Моторошний інцидент стався в одній з префектур Японії. 31 жовтня чоловік захопив заручників на пошті. Передувала тому стрілянина, яку він влаштував у лікарні.

За наявною інформацією, сталося це в японській префектурі Сайтама. Там чоловік узяв у заручники невідому кількість людей у поштовому відділенні.

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Що відомо про інцидент

ЗМІ пишуть, що чоловік утік до поштового відділення у місті Варабі та забарикадувався там. Сталося це після того, як він з пістолета влаштував стрілянину у лікарні сусіднього міста Тода. Ці два міста розташовані у префектурі Сайтама, що поблизу Токіо.

Місцева влада звернулася до мешканців. Їх закликали бути обережними та співпрацювати з правоохоронцями.

На сторінці міста Тода у мережі X з'явилося повідомлення. У ньому йдеться, що "деякі люди зазнали поранення". Кажуть, що інцидент стався близько 13:10 за місцевим часом.

Стрілка описали та зазначили, що мовиться про чоловіка віком 40 – 50 років. Він зростом близько 1,6 метра. Зловмисник утік з місця події на мотоциклі. Він був одягнений у чорну куртку та штани, а також мотоциклетний шолом.

Тим часом телерадіокомпанія NHK зазначила, що правоохоронці чули звуки, схожі на постріли у Центральній лікарні Тода. Поліціянти зазначають, що двоє чоловіків 40 і 60 років зазнали поранень. Вони у стабільному стані.

Кажуть, що станом на 14:15 чоловік надалі "відсиджувався" у поштовому відділенні. Про це розповіла на своїй сторінці у мережі X міська влада Варабі.

Підозрюваний має при собі зброю, схожу на пістолет. Задля вашої безпеки ми просимо вас евакуюватися з району, де стався інцидент, і слідувати інструкціям, які дають співробітники поліції на місці події,

– йдеться в окремій заяві міста Варабі.

А вже у наступному повідомленні влада міста Варабі описала ситуацію як "інцидент, пов'язаний із втечею людини зі смертоносною зброєю".