Є певний прогрес, – Зеленський прокоментував "зернові переговори" у Туреччині

У Туреччині 13 липня відбулися переговори щодо експорту українського зерна. Володимир Зеленський заявив, що деталі мають узгодити найближчими днями з Генеральним секретарем ООН.

Про це український президент розповів під час свого традиційного вечірнього звернення.

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Зеленський підкреслив, що Україна справді докладає значних зусиль, щоб відновити постачання продовольства на світовий ринок.

І я вдячний Організації Обʼєднаних Націй і Туреччині за відповідні зусилля. Успіх цієї історії потрібен не тільки нашій державі, а й, без перебільшення, усьому світу,

– наголосив він.

За словами українського лідера, якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи.

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес. Найближчими днями узгодимо деталі з Генеральним секретарем ООН", – підсумував Зеленський.

Як минули переговори щодо експорту зерна

У Стамбулі завершились перемовини щодо розблокування експорту українського зерна. Участь у них взяли представники України, росії, Туреччини та ООН. В Організації Об'єднаних Націй кажуть про позитивний результат. Про це зазначив генсек ООН Антоніу Гутерреш на брифінгу. Він подякував Туреччині за участь, а представникам росії та України – за конструктивну позицію на цих переговорах.

Генсек ООН зауважив, що переговори у Стамбулі стали "променем надії", що необхідне для світу рішення таки буде ухвалене – відповідно до міжнародного права. Гутерреш зазначив, що погоджені вже багато аспектів: механізм контролю, систему координації.

У Міноборони Туреччини вже повідомили про створення координаційного центру в Стамбулі. Відомство каже, що сторони домовились про зустріч наступного тижня.

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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак раніше повідомив, що у так званих "зернових" перемовинах безпосередньо бере участь Антоніу Гутерреш.

Безпечну навігацію суден у Чорному морі дозволяють забезпечити успіхи українських воїнів, зокрема, звільнення острова Зміїний.

Неодноразово з владіміром путіним про безпечний експорт зерна говорив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. Турецький лідер закликав главу кремля сісти за стіл перемовин та припинити бойові дії.

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