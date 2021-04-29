Випадковість чи саботаж: що означає вибух танку на території російської військової частини

В ніч на 8 квітня 2021 року в місті Буйнакськ у Дагестані сталася надзвичайна подія. На території 136-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії загорівся і вибухнув танк.

Про це у своєму твітері з посиланням на відео інциденту повідомив засновник міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Роман Бурко. Детальніше – у блозі.

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Волонтер з посиланням на базу даних OSINT-розслідувань InformNapalm також зазначив, що військовослужбовці 136-ї окремої мотострілецької бригади, зокрема й танкісти, брали активну участь в агресії Росії проти України.

У базі даних розвідувальної спільноти зібрані докази використання в бойових діях на Донбасі унікальних зразків російської військової техніки.

Ця техніка не стояла на озброєнні української армії, отже, не може вважатися трофейною. Серед таких зразків є і танки російських модифікацій Т-90А.

Однією з яскравих ілюстрацій російського військового вторгнення на Донбас стали фото, які знайшли OSINT-розслідувачі InformNapalm у профілі російського військовослужбовця Віталія Маракасова в жовтні 2014 року.

Російські танки Т-90А 136-ї бригади

На фото потрапила колона російських танків Т-90А вже згаданої 136-ї бригади збройних сил Росії. Вона рухалася ґрунтовою дорогою в районі населеного пункту Фабричне неподалік від Луганського аеропорту.



Колона російських танків / Фото InformNapalm

Це фото також потрапило на обкладинку книги "Донбас у вогні", підготовленої Центром дослідження безпекового середовища "Прометей" за сприяння спільноти InformNapalm.

Вибух танку: випадковість чи саботаж

Книга розійшлася п'ятьма мовами у 82 країни світу.

Цікаво, що напередодні інциденту із вибухом російського танку в Дагестані експерти Центру дослідження безпекового середовища "Прометей" опублікували цікавий аналіз.

Вони навели факти, які демонструють початок сегрегації у збройних силах Росії. Військово-політичне керівництво вирішило значно скоротити відсоток вайнахів, які проходитимуть службу в армії.

. Вайнахи – це корінні народи Чечні та Інгушетії. Серед молоді Чечні, Інгушетії та Дагестану чи не найвищий в Росії запит на справедливість. З року в рік цей запит лишається незадоволеним.

За цих умов Москва просто не наважується давати народам Північного Кавказу військовий вишкіл. Хоча керівництво республік постійно повторює, що зі збройним спротивом покінчено, але всі розуміють, що не ліквідована жодна з його причин.

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Коментуючи цей матеріал у своєму фейсбуці Роман Бурко також звернув увагу, що вивчення больових точок Росії є перспективним напрямком в боротьбі проти російської агресії.

А тепер повернемося до вибуху танку на території військової частини в Дагестані. То що це – випадковість чи саботаж?