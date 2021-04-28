Російський військовий оглядач Антон Лавров заявив, що ефективною зброєю України є лише ударні безпілотники Bayraktar. Однак, на його думку, їх наразі недостатньо, щоб значно змінити розклад сил в зоні бойових дій.

Не розкриваючи деталей щодо наявних на Донбасі типів новітньої російської військової техніки, оглядач підкреслив, що на озброєнні бойовиків достатньо засобів протиповітряної оборони. На його думку, вони не дозволяють Україні ефективно застосовувати авіацію з 2014 року.

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Російські засоби ППО є слабшими ніж Bayraktar

На окупованому Донбасі волонтери InformNapalm виявили понад 50 зразків російського озброєння та техніки. Вона або не могла стати трофейною, адже не було свідчень про захоплення певних зразків у Збройних Силах України, або офіційно є на озброєнні виключно в російської армії.

Зважаючи на це, її наявність на Сході України є прямим свідченням постачань з Росії. Серед цих зразків є:

понад 10 новітніх російських засобів радіоелектронної боротьби;

зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1" й "Тор";

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Проте, російські засоби протиповітряної оборони (ППО) показали свою низьку ефективність проти турецьких безпілотників Bayraktar як у Нагірному Карабасі, так і під час бойових операцій у Сирії та Лівії.



Уражений ЗРГК "Панцир-С1" в Лівії / Фото InformNapalm

Військовий портал Defense Express ще у червні 2020 року опублікував огляд, у якому зазначив, що понад 20 комплексів "Панцир-С1" російського виробництва уразили в Сирії та Лівії з використанням ударних безпілотних літальних апаратів.

Хоча запорукою такого успіху, згідно з оцінкою експертів, стала не стільки технічна перевага дронів, скільки розумне планування операцій та їхнє ефективне "гібридне" застосування.

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Полювання ударними дронами

Після військового успіху Азербайджану під час боїв за Нагірний Карабах, де активно використовували турецькі ударні дрони, керівництво Росії спробувало зробити відповідні висновки, накладаючи їх на інші гарячі точки. Зокрема, мовиться про війну на Сході України.

Наприклад, у жовтні 2020 року спільнота InformNapalm звертала увагу на ознаки підготовки до ескалації бойових дій на Донбасі та підготовку російських сил в ОРДЛО до застосування ударних безпілотників.

Вже у лютому 2021 року спостерігачі місії ОБСЄ вперше з 2014 року зафіксували на окупованій території новітню російську радіолокаційну систему "Каста-2Е1", яку бойовики поспіхом намагалися замаскувати тканиною кольорів українського прапора.



Радіолокаційна система "Каста-2Е1" / Фото InformNapalm

Зверніть увагу! Російська мобільна радіолокаційна станція дециметрового діапазону "Каста-2Е1" призначена саме для виявлення повітряних об'єктів, у тому числі тих, які літають на надмалих висотах.

Враховуючи те, що в зоні проведення Операції Об'єднаних сил не використовують українську авіацію, станцію розгорнули саме для полювання за ударними дронами.

Що може стримати агресію Росії

У квітні 2020 року українські та закордонні ЗМІ активно звертали увагу на російську гру "військовими м'язами" біля кордонів України. Зокрема, вони уважно стежили за розгортанням військових таборів та переміщенням військової техніки.

В умовах "дипломатичного пінг-понгу" Заходу у відповідь на погрози Кремля, одним із факторів стримування агресора може бути надання Україні високоточної зброї та підготовка фахівців для її застосування, замість "глибокого занепокоєння".

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У попередні роки подібною "сакральною зброєю" були "Джавеліни" – протитанкові ракетні комплекси. Після успіхів Азербайджану восени 2020 року певної сакралізації набули й турецькі ударні безпілотники Bayraktar. Саме вони стали головною темою для щоденних публікацій у російських ЗМІ.



Турецький ударний безпілотник Bayraktar /Фото InformNapalm

Саме тому й можна зробити висновок, що значне збільшення їхньої кількості на озброєнні української армії може стати стримувальним фактором для Росії. "Глибоке занепокоєння" на Заході разом з постачанням Україні значної партії високоточної летальної зброї – це завжди краще ніж просто "глибоке занепокоєння".

Ціна агресії Росії проти України має швидко зростати щодня та ставати непідйомною не тільки в економічному плані, але й стосовно гіпотетичних надвисоких військових втрат.