Під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ, 31 березня, було досягнуто консенсусу серед країн-учасниць щодо продовження мандату місії в Україні. Але це давалося дуже важко.

Деякі держави намагалися блокувати рішення про продовження мандата. Це, безумовно, було вигідно виключно Росії.

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Продовження місії ОБСЄ на Донбасі привітали інші країни

Чинна голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде привітала продовження мандату місії в Україні та заявила, що він поширюється на всю територію нашої країни в межах її міжнародно визнаних кордонів.

США також привітали продовження мандата ОБСЄ в Україні й зазначили, що закликають надати повний доступ СММ до всієї території, включно з Кримом.

Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm теж вітає це рішення і наголошує, за останні роки місія суттєво еволюціонувала.

Якщо у 2014 році в українському суспільстві представників місії звикли називати "сліпі спостерігачі", то зараз це – джерело, яке постійно надає нові важливі докази безпосередньої російської військової агресії.



Спостерігачі фіксують докази російської агресії на Донбасі / Фото ОБСЄ

Звісно, що публічні звіти місії ОБСЄ й досі не оперують прямими вказівками на російську зброю або техніку. Але в міжнародному експертному середовищі пристосувалися аналізувати ці звіті за найменуваннями техніки.

Це дає чіткі свідчення того, що Росія постачає на окуповані території України сучасні зразки своєї зброї та техніки. Яку, безумовно, можуть обслуговувати виключно кадрові військові фахівці ЗС РФ.

За останні роки за допомогою мінібезпілотників місії ОБСЄ було підтверджено дані більш ранніх OSINT-розслідувань волонтерів міжнародної спільноти InformNapalm про низку російських систем озброєння та техніки на Донбасі.

Спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували російську техніку на Донбасі

У грудні 2020 року російські реактивні системи 2Б26 на Донбасі вперше потрапили у звіт ОБСЄ.

У лютому 2019 року безпілотник місії ОБСЄ зафіксував новітній російський комплекс радіорозвідки "ТОРН". Також почали періодично виявляти на Донбасі сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".

Спостерігачі також періодично фіксували вторгнення військових автоколон з території Росії та приховане перекидання вантажів на Донбас через неконтрольовані ділянки кордону.



Спостерігачі на Донбасі виявили вторгнення військових автоколон з Росії / Фото InformNapalm

Російський комплекс радіоелектронної боротьби "Житель" також неодноразово фіксувався на окупованій частині українського Донбасу.

У листопаді 2020 року саме спостерігачі місії ОБСЄ на сході України вперше зафіксували новітній російський комплекс "Наводчик-2".



Російський комплекс "Наводчик-2" на Донбасі / Фото InformNapalm

У березні 2020 року новітня російська техніка "Леєр-3", "Синиця" та "Свєт-КУ" на Донбасі потрапляла на аерофотознімки з безпілотника місії ОБСЄ.

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Звісно, серед численних позитивних моментів не обійшлося і без негативу. На початку 2020 року серед спостерігачів ОБСЄ на Донбасі стало більше громадян Росії й у звітах місії стали помічати маніпуляції.

Росіяни намагалися закрити свою техніку українським прапором

Найбільш резонансним став фотодоказ вже в лютому 2021 року. На Донбасі вперше зафіксували російську "Каста-2Е1", яку росіяни поспіхом намагалися замаскувати під тканиною кольорів українського прапора.



Російська радіолокаційна станція "Каста-2Е1" / Фото InformNapalm

З огляду на ці матеріали, міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm констатує значне зростання ефективності роботи місії ОБСЄ останніми роками.

І також закликає звертати більшу увагу на потенціал звітів місії для дослідження фактів російської військової агресії проти України.