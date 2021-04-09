Чи є загроза повномасштабного вторгнення Росії: що думають українці

Росія стягує до кордонів України свої війська, роблять це під виглядом бойових навчань. Втім, за даними української розвідки, у такий спосіб Кремль хоче підсилити бойовиків на Донбасі. Понад третина українців допускають, що ворог може піти на повномасштабне вторгнення.

Для порівняння – у грудні 2018 року, коли Росія захопила українських моряків, 21% опитаних оцінював загрозу як високу. Відтоді їхня кількість зросла майже у 1,5 рази.

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Українці про загрозу з боку Росії: нове опитування

36% оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії як високу;

31% – як середню;

15% – як низьку;

12% – переконані, що загрози немає.

Напередодні у Білому домі заявили, що Росія стягнула до кордонів України найбільшу кількість військ з 2014 року. Там стурбовані такими діями Кремля.

У ЗСУ попередили, що Росія нарощує військову присутність біля кордонів. Мовиться про Брянську, Воронезьку та Ростовську області й окупований Крим.

Росія нарощує війська біля кордонів України: дивіться відео

Відносини України та США

43% респондентів впевнені, що відносини між Україною та США покращаться після приходу до влади Джо Байдена. Водночас ще у лютому 2020 року таких було 38%.

Крім цього, ще 41% опитаних українців вважають, що відносини між країнами не зміняться взагалі. Лише 6% респондентів очікують погіршення.

Перша розмова Зеленського з Байденом

На тлі загострення на Донбасі та напруженої ситуації на кордонах України американський президент Джо Байден зателефонував українському.

Політик запевнив Володимира Зеленського у незмінній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Розмова тривала майже годину.

Про цю розмову знають 68% респондентів (21% – багато чули, 47% – щось чули). 32% – не чули взагалі. 50% позитивно оцінюють цю новину, 35% – нейтрально, а 9% – негативно.