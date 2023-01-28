У Єрусалимі стався другий теракт за добу: нападнику всього 13

28 січня у Східному Єрусалимі сталась стрілянина: двоє чоловіків отримали вогнепальні поранення.

За останню добу в Єрусалимі це уже друга терористична атака. Цього разу стрілець відкрив вогонь в археологічному парку "місто Давида".

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Поліція Ізраїлю повідомила, що підозрюваного "нейтралізовано", без уточнення, застрелений нападник чи поранений. Зазначають, що його підстрелили двоє цивільних громадян, які мали при собі ліцензовану зброю.

Попередньо, стрільцем був 13-річний хлопець.

Відомо про двох постраждалих

Серед постраждалих 22-річний та 45-річний чоловіки. Деякі ЗМІ пишуть, що це батько й син.

Повідомляють, що вони обидвоє у важкому, але стабільному стані з травмами верхньої частини тіла.

Представник ХАМАС Хасем Касем прокоментував напад: "Героїчна акція в Силуані є підтвердженням продовження дій опору на всіх окупованих територіях і у відповідь на злочини окупації проти нашого народу в святих місцях".

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