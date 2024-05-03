У ЄС розповіли, скільки вдалось назбирати на чеську ініціативу щодо боєприпасів для України

У Європейському Союзі розповіли, скільки коштів вже виділили для чеської ініціативи щодо боєприпасів. Це частина прибутку від заморожених активів Росії.

Щодо ініціативи, то мовиться про те, що Чехія знайшла боєприпаси, які можна купити для ЗСУ. Джерело 24 Каналу повідомило, про яку суму мовиться та що відомо про позицію Бельгії.

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Що кажуть в ЄС про суму, яку виділили на чеську ініціативу

На цей момент для чеської ініціативи щодо боєприпасів вже виділено 200 мільйонів євро. Про інші заходи підтримки буде оголошено найближчим часом після погодження в уряді,

– заявило джерело 24 Каналу.

Окрім того, видання Politico писало, що 200 мільйонів євро – це 49% прибутків, накопичених від заморожених активів Росії.

Також Бельгія вважає, що 25% прибутків від заморожених активів Росії треба залишати в країні. Адже наразі, за словами держави, "нічого не надходить до бельгійської скарбниці". Інші гроші підуть на:

приймання українських біженців,

гуманітарну та медичну допомогу,

допомогу на відновлення.

"Це не новий податок, який був "стягнутий", як я читав, а чинні податкові правила. Бельгія вирішила відкласти фіскальні доходи та виділити їх Україні. Тут немає абсолютно ніякого подвійного підрахунку. І, звичайно, він залишиться, оскільки це загальний корпоративний податок, а не те, що "придумали" для України", – заявило джерело.

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