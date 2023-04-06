У ЄС тривають перемовини про боєприпаси для ЗСУ, на заваді одне "делікатне питання", – Politico
Джерело:Politico
Після того, як ЄС оголосив про надання Україні великої кількості боєприпасів, наразі триває обговорення юридичних нюансів щодо того, як це реалізувати. Однак посли досі не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань.
Суперечки призупинили перший план спільної закупівлі боєприпасів для України. 5 квітня посли ЄС зустрілися, щоб обговорити постачання допомоги нашій державі.
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На заваді є одне "делікатне питання"
Посли не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань. Це стосується питання, з ким будуть укладатися контракти на виготовлення боєприпасів – чи виключно з компаніями ЄС, чи будуть відкриті для зовнішніх виробників.
Як виявилось, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишалися в межах ЄС. Це також підтримують Греція і Кіпр.
Однак посли досягли згоди щодо передання Україні боєприпасів із власних складів. Тепер очікується, що відповідний документ буде опубліковано наступного тижня.
Окрім цього, є побоювання, що оборонній промисловості ЄС не вистачає потужностей для швидкого виготовлення необхідної кількості снарядів. Таким чином, Євросоюз має намір здійснювати план у три етапи:
- Він виділить 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть терміново надати боєприпаси із власних запасів або перенаправити замовлення,
- Виділять ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю додаткових боєприпасів для України і заміну снарядів, наданих Європою.
- Вивчать шляхи підвищення здатності Європи виробляти зброю, якої вона потребує, на довгі роки.
Скільки снарядів Україна та Росія щодня витрачають у боях
Нагадаємо, що нещодавно у НАТО розповідали, що Збройні Сили України використовують від 4 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня. Водночас Росія витрачає близько 20 000 снарядів, що випереджає західне виробництво.