У ЄС тривають перемовини про боєприпаси для ЗСУ, на заваді одне "делікатне питання", – Politico

Після того, як ЄС оголосив про надання Україні великої кількості боєприпасів, наразі триває обговорення юридичних нюансів щодо того, як це реалізувати. Однак посли досі не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань.

Суперечки призупинили перший план спільної закупівлі боєприпасів для України. 5 квітня посли ЄС зустрілися, щоб обговорити постачання допомоги нашій державі.

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На заваді є одне "делікатне питання"

Посли не змогли досягти значного прогресу в одному з ключових питань. Це стосується питання, з ким будуть укладатися контракти на виготовлення боєприпасів – чи виключно з компаніями ЄС, чи будуть відкриті для зовнішніх виробників.

Як виявилось, Франція наполягає на тому, щоб гроші залишалися в межах ЄС. Це також підтримують Греція і Кіпр.

Однак посли досягли згоди щодо передання Україні боєприпасів із власних складів. Тепер очікується, що відповідний документ буде опубліковано наступного тижня.

Окрім цього, є побоювання, що оборонній промисловості ЄС не вистачає потужностей для швидкого виготовлення необхідної кількості снарядів. Таким чином, Євросоюз має намір здійснювати план у три етапи:

Він виділить 1 мільярд євро на відшкодування країнам, які можуть терміново надати боєприпаси із власних запасів або перенаправити замовлення,

Виділять ще 1 мільярд євро на спільну закупівлю додаткових боєприпасів для України і заміну снарядів, наданих Європою.

Вивчать шляхи підвищення здатності Європи виробляти зброю, якої вона потребує, на довгі роки.

Скільки снарядів Україна та Росія щодня витрачають у боях

Нагадаємо, що нещодавно у НАТО розповідали, що Збройні Сили України використовують від 4 000 до 7 000 артилерійських снарядів щодня. Водночас Росія витрачає близько 20 000 снарядів, що випереджає західне виробництво.