Через окупацію Криму: ЄС продовжив санкції проти Росії ще на рік

Європейський Союз вирішив продовжити санкції проти Росії через окупацію Криму. Відтак вони будуть дійсними до 23 червня 2022 року.

Обмежування спрямовані на конкретні галузі економіки Росії та індивідуальні обмежувальні заходи. Відповідне рішення ухвалила Рада Європи.

Читайте також США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", – радник Байдена

"ЄС не визнає незаконної окупації Криму та Севастополя Росією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права відповідно до заяви Верховного представника з питань зовнішньої політики та політики безпеки від імені ЄС 16 березня 2020 року", – мовиться в повідомленні.

Що відомо про санкції? Вперше їх ввели у червні 2014 року. Це зробили через спроби Росії навмисно підірвати територіальну цілісність нашої держави і дестабілізувати її. З липня 2016 року обмеження продовжують кожні 6 місяців. Санкції мають вплив на банківський, фінансовий та енергетичний сектори держави-агресора.

Які обмеження містять санкції

Згідно з документом, санкції містять заборону на цільовий імпорт до ЄС тих продуктів, які походять з Криму чи Севастополя. Окрім цього, діє заборона на фінансові чи інфраструктурні інвестиції і туристичні послуги півострова.

Також заборонений експорт продуктів і деяких товарів компаній Криму або для того, щоб їх використовувати в телекомунікаційній, енергетичній і транспортній галузі.

Відзначимо! Наприкінці січня посол Сполучених Штатів Америки в Росії Джон Салліван заявив, що США та ЄС не мають в планах послаблювати санкції проти Росії через окупацію Криму.

Відзначимо, що діє заборона на постачання до Росії товарів і технологій, які призначені для розвідки й видобутку гази, нафти і мінеральних ресурсів.