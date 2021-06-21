Из-за оккупации Крыма: ЕС продлил санкции против России еще на год

Европейский Союз решил продлить санкции против России из-за оккупации Крыма. Поэтому они будут действительными до 23 июня 2022 года.

Ограничения направлены на конкретные отрасли экономики России и индивидуальные ограничительные меры. Соответствующее решение принял Совет Европы.

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"ЕС не признает незаконной оккупации Крыма и Севастополя Россией и продолжает осуждать это нарушение международного права в соответствии с заявлением Верховного представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности от имени ЕС 16 марта 2020 года", – говорится в сообщении.

Что известно о санкциях? Впервые их ввели в июне 2014 года. Это сделали из-за попыток России намеренно подорвать территориальную целостность нашего государства и дестабилизировать его.

Какие ограничения содержат санкции

Согласно документу, санкции содержат запрет на целевой импорт в ЕС тех продуктов, которые происходят из Крыма или Севастополя. Кроме этого, действует запрет на финансовые или инфраструктурные инвестиции и туристические услуги полуострова.

Отметим, что действует запрет на поставки в Россию товаров и технологий, которые предназначены для разведки и добычи газы, нефти и минеральных ресурсов.

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