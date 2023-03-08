ЄС виділив 2 мільярди євро з фонду на військові поставки Україні

Посли країн Євросоюзу виділили ще 2 мільярди євро для військового постачання в Україну. Ці гроші спрямують у Європейський фонд миру.

Шведське головування у Раді Європейського Союзу повідомило, що рішення ухвалили 8 березня. Там зазначили, про що свідчить така позиція.

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Що відомо про нову допомогу Україні від ЄС

Сьогодні (8 березня – 24 Канал) посли ЄС схвалили додаткові 2 мільярди євро для Європейського фонду миру. Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів,

– мовиться в повідомленні.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що це додаткові 2 мільярди до фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні.

Посли ЄС обговорюють допомогу Україні

Європейський фонд миру фінансують зі внесків країн-членів Євросоюзу. Його створила Європейська рада у березні 2021 року для фінансування всіх заходів спільної зовнішньої політики та політики безпеки (CFSP), пов'язаних із військовими та оборонними питаннями, з метою запобігання конфліктам, збереження миру та зміцнення міжнародної безпеки та стабільності. Фонд дозволяє підтримувати країни, які не входять у ЄС, а також регіональні та міжнародні організації у військових і оборонних питаннях.

Варто зауважити, що 8 березня у Стокгольмі відбувається неформальна зустріч міністрів оборони країн-членів ЄС. Перед нею високий представник ЄС зауважив, що ця зустріч – дуже важлива. Адже на ній мали розглядати, як підтримати Україну.

Жозеп Боррель запропонував, як допомогти Україні боєприпасами. Його пропозиція містить три варіанти:

перший – надати боєприпаси швидко з існуючих запасів. Тоді мовиться про тижні. За словами Борреля: "Тож ми маємо використати те, що ми вже маємо. Те, що європейські армії вже мають на своїх складах, і те, що вони вже замовили у промисловості";

другий – ухвалити рішення щодо спільного замовлення боєприпасів, визначити коло країн, які готові брати участь у такому замовленні, щоб поповнити власні запаси та передати частину цього замовлення для України у середньостроковій перспективі;

третій – збільшити спроможності оборонної промисловості.

Варто зауважити, що у зустрічі бере участь і міністр оборони України Олексій Резніков.