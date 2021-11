ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі, – журналіст

Країни ЄС у понеділок, 15 листопада, затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі. Це відбулося на тлі кризи на кордоні Білорусі та Польщі.

Журналіст Рікард Юзвяк повідомив, що нові критерії санкцій затвердили очільник МЗС країн Євросоюзу. Окрім того, упродовж дня 15 листопада працюватимуть над політичною угодою щодо запровадження додаткових санкцій.

Зауважте Дії режиму Лукашенка відволікають від дій Росії на кордоні з Україною, – Держдеп США

Водночас, за словами Юзвяка, фактичну роботу над внеском до санкційного списку людей та організацій сьогодні не проведуть.

Деталі про санкції

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель заявив, санкції можуть стосуватися керівників авіакомпаній та туристичних агенцій.

За словами дипломата, "ми дамо "зелене світло" розширенню правової бази для наших санкцій проти Білорусі, щоб штрафні заходи могли бути застосовані до будь-кого, хто бере участь у перевезенні мігрантів до цієї країни".

Глава польського уряду Матеуш Моравецький напередодні запровадження санкцій заявив, що новий пакет санкцій може передбачати повне закриття кордону з Білоруссю.

Політик наголосив: це означатиме позбавлення режиму економічних дивідендів.

Допис Rikard Jozwiak:

EU foreign ministers have now officially adopted the new sanctions criteria for #Belarus. they will also have political agreement today to impose more sanctions but the actual work to list ppl and entities will not be ready today.