ЕС утвердил новые санкции против Беларуси, – журналист
Источник:твиттер Rikard Jozwiak
Страны ЕС в понедельник, 15 ноября, утвердили новый пакет санкций против Беларуси. Это произошло на фоне кризиса на границе Беларуси и Польши.
Журналист Рикард Юзвяк сообщил, что новые критерии санкций утвердил глава МИД стран Евросоюза. Кроме того, в течение дня 15 ноября будут работать над политическим соглашением о введении дополнительных санкций.
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В то же время, по словам Юзвяка, фактическая работа над вкладом в санкийный список людей и организаций сегодня не будет проведена.
Детали о санкциях
- Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель заявил, что санкции могут коснуться руководителей авиакомпаний и туристических агентств.
- По словам дипломата, "мы дадим "зеленый свет" расширению правовой базы для наших санкций против Беларуси, чтобы штрафные меры могли быть применены к любому, кто участвует в перевозке мигрантов в эту страну".
- Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в преддверии введения санкций заявил, что новый пакет санкций может предусматривать полное закрытие границы с Беларусью.
- Политик подчеркнул: это будет означать лишение режима экономических дивидендов.
Сообщение Rikard Jozwiak:
EU foreign ministrs имели теперь офисно adopted the new sanctions criteria for #Belarus. Они будут также иметь политический ухудшенный до того, как они могут больше священств, но нынешние труды к поощрению ppl и обществу не будут ready today.