"Слуга" Петруняк в Раді знову розглядав пікантні фото і читав жарти про секс

Нардеп від "Слуги народу" Євген Петруняк на засіданні Ради гортав переписку, у якій були жарти про секс і відео з жінкою, яка показувала груди. Це вже вдруге ЗМІ ловлять його за таким заняттям у сесійній залі.

Петруняк під час парламентського засідання гортав у вотсапі листування з контактом на ім'я Саша Торгоній. Цей момент вдалося спіймати на кадри фотографу.

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Жарти про секс

Співрозмовник надіслав нардепу провокативний мем про секс у шкарпетках, а також відеофайл. На фото видно, що у ролику фігурує жінка, яка демонструє свої груди.



Петруняк розглядав жарт про секс на засіданні Ради / Фото Bukvy

Вище співрозмовник відправив Петруняку мем про секс: "Хто мав секс без шкарпеток? Відпишіться, відчуття, плюси, мінуси", – йдеться у жарті.



Повідомлення Петруняку надсилав абонент, що записаний як "Саша Торгоній" / Фото Bukvy

Довідка:

Євген Петруняк пройшов до Ради 90-м у списку партії "Слуга народу". Є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

До обрання нардепом Петруняк понад 20 років працював у сфері адвокатури та входить до Ради адвокатів Львівської області.

Як Петруняк відзначився минулого разу

Це не перший подібний скандал за участю Євгена Петруняка. Перед Новим роком журналісти ловили його за подібним заняттям. Тоді Петруняк на своєму смартфоні розглядав оголені груди жінки.

Порозглядати жіночі груди нардеп вирішив під час виступу депутата від ОПЗЖ Григорія Мамки. Саме його показували під час трансляції, коли Петруняк з телефоном випадково вліз у кадр.

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