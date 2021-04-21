Журналістка і шеф-редакторка видання LB.ua Соня Кошкіна і нардеп Данило Гетманцев гостро посварилися у телеграмі. Причиною тому – критика Кошкіною нардепів від "Слуги народу", які минулого тижня "відзначилися".

Пінг-понг між Кошкіною і Гетманцевим почався після посту журналістки щодо останніх подій у рядах "Слуги народу". Вона розкритикувала Миколу Тищенка і Євгена Шевченка.

До речі "Слуги" обговорять з Тищенком та Шевченком скандали за їхньої участі

Пост Кошкіної про поведінку "Слуг народу"

Соня Кошкіна розкритикувала Євгена Шевченка, який заявив, що Лукашенка хотіли б бачити президентом 36% українців. Втім, на це жодної реакції від партії "Слуга народу" не було, зазначає журналістка.

Щодо Миколи Тищенка, який організував у карантинному Києві велику вечірку, то Кошкіна написала: "він недоторканний".

Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його "специфічність",

– написала Кошкіна.

Зауважимо. Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав до Білорусі і особисто зустрівся з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком. Нардеп Микола Тищенко у розпал локдауну влаштував гучну вечірку на честь своєї дружини.

Речення, яке викликало реакцію у Гетманцева, стосувалося Євгена Шевченка. Журналістка написала: добре, що він "хоча б не зробив мінет Путіну".

Гетманцев про "мінет"

Данило Гетманцев у своєму телеграмі менш, ніж за годину відреагував на слова Кошкіної. Він написав, що журналістка займається моралізаторством щодо "Слуг народу" і це не дивно. Нардеп вказав: дивно, що Кошкіна не знає, як пишеться "слово мінет".

Втім, у цьому пості Гетьманцев сам допустився чотирьох помилок.

Те, що Соня Кошкіна займається моралізаторством щодо поведінки Слуг народу не дивно.

Дивно чому вона не знає як пишеться слово мінет (орфографія оригінальна – 24 канал),

– написав Гетманцев.

Відзначимо: слово "мінет" у пості журналістки написане правильно. Відтак, можливо, що воно було з помилкою, але Кошкіна виправила пост, або сам Гетманцев не знає, як воно пишеться.



У пості Соні Кошкіної наразі слово "мінет" написано правильно / Скриншот

Після того, як Гетманцев написав свій допис, Кошкіна продовжила дискусію. Вона дорікнула голові комітету Верховної Ради з питань фінансів і податків правкою до закону про сільських старост.

Кошкіна написала, що Данило Гетманцев "протащив" поправку, згідно з якою кандидат на посаду глави КСУ може не складати депутатський мандат. Поправка, як пише Кошкіна, зроблена спеціально під Ольгу Совгирю. Наразі Совгиря – представник Верховної Ради в КСУ, але бере участь в конкурсі на посаду судді КСУ.