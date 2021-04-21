Журналистка и шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина и нардеп Данил Гетманцев остро поссорились в телеграме. Причиной тому – критика Кошкиной нардепов от "Слуги народа", которые на прошлой неделе "отличились".

Пинг-понг между Кошкиной и Гетманцевым начался после поста журналистки относительно последних событий в рядах "Слуги народа". Она раскритиковала Николая Тищенко и Евгения Шевченко.

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Пост Кошкиной о поведении "Слуг народа"

Соня Кошкина раскритиковала Евгения Шевченко, который заявил, что Лукашенко хотели бы видеть президентом 36% украинцев. Впрочем, на это никакой реакции от партии "Слуга народа" не было, отмечает журналистка.

В отношении Николая Тищенко, который организовал в карантинном Киеве большую вечеринку, то Кошкина написала: "он неприкасаемый".

Что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его "специфичность",

– написала Кошкина.

Заметим. Нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко поехал в Беларусь и лично встретился с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. Нардеп Николай Тищенко в разгар локдауна устроил шумную вечеринку в честь своей жены.

Предложение, которое вызвало реакцию у Гетманцева, касалось Евгения Шевченко. Журналистка написала: хорошо, что он "хотя бы не сделал минет Путину".

Гетманцев о "минете"

Данил Гетманцев в своем телеграме менее, чем через час отреагировал на слова Кошкиной. Он написал, что журналистка занимается морализаторством касательно "Слуг народа" и это не удивительно. Нардеп отметил: странно, что Кошкина не знает, как пишется "слово минет".

Впрочем, в этом посте Гетманцев сам допустил четыре ошибки.

То, что Соня Кошкина занимается морализаторством относительно поведения Слуг народа не удивительно. Удивительно почему она не знает как пишется слово минет. (орфография оригинальная – 24 канал),

– написал Гетманцев.

Отметим: слово "минет" в посте журналистки написано правильно. Поэтому, возможно, что оно было с ошибкой, но Кошкина исправила пост, или сам Гетманцев не знает, как оно пишется.



В посте Сони Кошкиной слово "минет" пока написано правильно / Скриншот

После того, как Гетманцев написал свое сообщение, Кошкина продолжила дискуссию. Она упрекнула председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налогов правкой в законе о сельских старостах.

Кошкина написала, что Даниил Гетманцев "протащил" поправку, согласно которой кандидат на должность главы КСУ может не сдавать депутатский мандат. Поправка, как пишет Кошкина, сделанная специально под Ольгу Совгирю. Сейчас Совгиря – представитель Верховной Рады в КСУ, но участвует в конкурсе на должность судьи КСУ.