Ринки збуту не можуть без Росії: чому Європа зберігає дипломатичні зв'язки з Кремлем

Попри санкції проти Росії внаслідок її вторгнення в Україну, Європа продовжує підтримувати дипломатичні зв'язки з Росією. Навіть торгівля Європейського Союзу через треті країни зберігається.

Товар спочатку потрапляє в держави, які не належать до західного світу або східного блоку, а потім реекспортом в Росію. Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив 24 Каналу, чому Європа зберігає зв'язки з країною-окупанткою.

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Що відомо про взаємини Росії та Європи

Клочок наголосив, бізнесові контакти з Росією справді цікаві Європі, тому що ринки збуту поки не переорієнтувалися на якісь інші. А Росія залишається доволі потужним контрагентом, який готовий платити за послуги та товари.

У них багато грошей. Зокрема, з викопних джерел енергії. Якщо розглядати попередній рік, то лише Європейський Союз заплатив до скарбниці Росії понад 180 мільярдів євро за вугілля, газ і так далі,

– пояснив керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Цифра велика, але значно менша за роки до повномасштабного вторгнення. Різниця скоро досягне майже 80%. Попри це, Росія спроможна зберігати можливості та потенціал, щоб впливати на економіку Європи.

Відтак формується зовсім інша позиція європейських політиків. Не можна виключати, що посадовці ЄС давно хотіли б говорити про замороження російсько-української війни, зменшення інтенсивності обстрілів України та переходу до іншої фази протистояння. І згодом говорити про зняття накладених санкцій на Росію.

Як росіяни запускають ІПСО

Клочок розповів, що зараз лунає багато розмов про мирні переговори. Тезу постійно запускають росіяни через засоби масової інформації на Заході й "нанизують" багато фактів з України.

Клочок про відносини Європи та Росії: дивитися відео

Приміром, заява Володимира Зеленського про посилення та прискорення будівництва фортифікаційних споруд буцім повинна означати, що українці зупиняють наступ і беруться до оборони. Далі з'являються коментарі українських генералів та політиків, які дуже гарно "підходять" до історії з ІПСО про мирні переговори з росіянами. Відтак формується несприятливе політичне інформаційне поле, а військовий контекст зникає з мережі.

Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки на Донеччині;

Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ – Лиман, уся Харківщина;

Сумщина, Чернігівщина;

Київська, Рівненська область, а також Волинь;

Херсонська область.

30 листопада Володимир Зеленський провів важливі наради в Запоріжжі. Президент наголосив, що вагома увага приділяється напрямкам, де потрібно посилитися і прискоритися з будівництвом фортифікаційних споруд

"Прозвучала дуже цікава теза "ми перебуваємо на дні інформаційного протистояння". За місяць – два маємо прийти до усвідомлення необхідності єдності, як було з початком широкомасштабного вторгнення. Тоді у нас не було проблем і навіть політики утримувалися від критики", – зауважив Валерій Клочок.

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