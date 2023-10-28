"Єврокомісія боїться": як у Європарламенті планують передати Україні заморожені російські активи

Росія повинна платити – такої думки дотримується багато єврочиновників. Але є різне бачення щодо того, як саме це реалізувати.

Колишній прем'єр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що треба посилити санкції ЄС проти Росії щодо нафти й газу. Ці слова здаються вже не такими банальними, якщо поглянути на цифри. "Росія отримує 700 мільйонів євро на день із продажу цих ресурсів у всьому світі, а ЄС все ще платить за це близько 2 мільярдів євро щомісяця", – каже політик в інтерв'ю 24 Каналу.

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Чи може Україна розраховувати на заморожені російські активи

Поки що в ЄС проголосували за фінансовий інструмент Ukrainian Facility, каже Кубілюс.

"На наступній сесії у Брюсселі ми будемо голосувати за посилення санкцій, і я вже говорив з колегами з різних партій про те, що треба готувати іншу резолюцію – про можливий механізм передачі заморожених російських грошей Україні. Ми не задоволені тим, що пропонує Єврокомісія, яка, скажімо так, заблукала серед міжнародних юристів і боїться передати ці гроші без правової бази", – повідомив він.

Яке бачення має Єврокомісія

У ЄК побоюються передавати гроші Україні напряму. Тож там думають інвестувати кошти в економічні проєкти, а нашій країні передавати дивіденди. Таким чином Україна може отримати близько трьох мільярдів євро на рік.

Андрюс Кубілюс говорить, що це дуже мало.

Потреби України на реконструкцію наближаються до половини трильйона євро. І те, що сьогодні робить ЄС, готуючи ці 50 мільярдів євро для України, – це лише 1/10 необхідної суми,

– зазначає він.

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Що у планах в Європарламенті

Наразі відомо, що близько 300 мільярдів євро російських активів заморожено. Оскільки більшість цих грошей перебувають у ЄС, із ними можна щось зробити. Заморозила кошти Бельгія через інструмент Euroclear. Деякі євродепутати закликають передати гроші безпосередньо Україні.

"Особисто я виступаю за те, щоб ЄС пішов за прикладом США, де політики й експерти кажуть, що всі ці гроші можна відібрати й передати Україні, не порушуючи міжнародних правил", – підсумував європарламентар.