Євросоюз погодився на крок, що пришвидшить переговори з Україною про вступ

Євросоюз погодився надати Україні проміжну оцінку виконання нею семи критеріїв, отриманих зі статусом кандидата. Цей крок Брюсселя має пришвидшити переговори з Україною про вступ у ЄС.

Відповідне рішення у Євросоюзі прийняли за підсумками саміту Україна – ЄС. Донедавна у ЄС наполягали, що офіційна оцінка стане відомою восени 2023 року.

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Україна отримає оцінку від Єврокомісії вже навесні

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн інформувала, що навесні 2023 року комісія підготовить лише "усний звіт для країн-членів ЄС". Як пише "Європейська правда", без офіційного документа від ЄС з оцінкою виконання та описом проблем, Україна не може виконати "роботу над помилками" щодо втілення семи критеріїв.

Відтак, як констатували журналісти, це загрожувало тим, що переговори про членство України в ЄС не могли розпочатися у 2023 році. Однак за підсумками саміту Україна – ЄС у Євросоюзі погодилися покласти "усний звіт" на папір та офіційно передати Україні.

Ми беремо до уваги намір Комісії надати оновлену інформацію навесні 2023 року, яку також буде передано Україні відповідними каналами,

– йдеться у документі.

Володимир Зеленський також заявив про очікування щодо початку переговорів про членство.

"Розпочати переговори про членство у 2023 році – це наша мета. Навіть не мета, а ціль", – сказав президент України.

Що відомо про саміт Україна – ЄС