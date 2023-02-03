Про це 24 Каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він наголосив, що Україна готувалась до візиту європейських лідерів.

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Божко підкреслив, що саміт Україна – ЄС за важливістю зіставний, наприклад, із зустріччю президента Володимира Зеленського із Джозефом Байденом.

В розрізі Європейського Союзу це безпрецедентне явище,

– додав експерт.

Підготовка України

За словами Божка, Україна готувалася до цієї події. Про це свідчить активізація державної антикорупційної політики, обшуки. Загалом державні органи України почали швидко реагувати на будь-які скандали, пов’язані з темою корупції.

Божко переконаний, що це є водночас наслідком візиту Зеленського до США і підготовкою до саміту Україна – ЄС.

Європейський Союз та Сполучені Штати Америки – це дві основні сили, які спонсорують реформи в Україні. Певною мірою спонсорують нашу економіку, щоб вона могла зберігатися в умовах війни,

– наголосив мовець.

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Чого очікувати від саміту

Божко впевнений, що українська програму максимум на цей саміт була озвучена прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він сказав, що Україна має можливість вступити до Європейського Союзу за 2 роки.

Експерт припускає, що Європа не до кінця може вірити в такі терміни. Тому важливі обговорення будуть присвячені тому, які строки реального вступу України до ЄС варто ставити за реалістичні.

Це необхідно для того, щоб Євросоюз зробив поточний зріз нашої політики, державного управління, економіки тощо, і усвідомив, яку часову рамку розглядати реалістично. На який період закладати довгострокові плани ЄС,

– додав Божко.

Він переконаний, що розширення Європейського Союзу – це важлива подія, адже українська територія є значною. Тому ЄС, перш за все, має виробити для себе це розуміння, аби не базуватися просто на словах наших високопосадовців.

"Вони приїжджають сюди дивитися реальну ситуацію, зустрічатися з великою кількості людей, проводити цей захід, ставити питання. Це типова західна бюрократична комунікація," – підсумував Божко.

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