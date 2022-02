Євросоюз заморожує всі європейські активи Путіна та Лаврова

Європейський Союз заморозить усі європейські активи президента Росії Володимира Путіна. Це ж стосується й міністра закордонних справ окупанта Сергія Лаврова.

Такий крок є однією зі складових персональних санкцій, які наклали на топполітиків країни-агресора. Про це повідомив у твіттері міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич.

До теми Путін і Лавров внесені до списку санкцій ЄС, – Боррель

Покарання за окупаційні схильності

Таким рішенням країни Європи нагадали Путіну про недопустимість війни проти України. Глава МЗС Латвії зауважив, що це вже 2 пакет санкцій.

Рада закордонних справ ЄС прийняла другий пакет санкцій. Заморожування активів включає президента Росії та її міністра закордонних справ. Вже готуємо 3 пакет санкцій,

– написав Ринкевич.



Твіт глави МЗС Латвії / Скриншот 24 каналу

Слід зауважити, що на цьому санкційна боротьба проти окупанта не завершиться. Зокрема, також 25 лютого, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав відключити Росію від SWIFT. Така дія є вкрай жорсткою, тому зможе завдати максимального болю президенту Путіну та його режиму.

Читайте текст публікації Едгара Ринкевича:

EU Foreign Affairs Council has adopted the 2nd sanctions package, asset freeze includes President of Russia and its Foreign Minister. We will prepare the 3d package