У відповідь за вторгнення в Україну Джонсон неминуче введе прямі санкції проти президента Росії Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова. 24 лютого уряд Великобританії також ввів пакет обмежень проти російських банків, авіакомпаній та олігархів, близьких до Кремля.

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Вторгнення в Україну – криза з глобальними наслідками

Речник Даунінг-стріт (резиденції прем'єра Великої Британії) розповів, що Джонсон заявив лідерам НАТО, що Путін бере участь у реваншистській місії, щоб змінити порядок, який виник після холодної війни.

Він попередив групу, що амбіції президента Росії на цьому можуть не зупинитися і що це євроатлантична криза з глобальними наслідками,

– додав речник.

За його словами, після минулого посилення санкцій проти Росії Джонсон неминуче запровадить обмеження й проти Путіна та Лаврова. Держави ЄС 25 лютого погодилися заморозити європейські активи президента та міністра закордонних справ країни-агресорки. Це трапилося після того, як президент України Володимир Зеленський закликав Європу до рішучих дій.

"Це політично важливий сигнал", – зазначив високопоставлений дипломат ЄС.

Один з європейських посадовців також зазначив, що за останнім раундом санкцій піде інший. Обмеження торкнуться на багато більшу кількість російських олігархів.

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Прем'єр закликає відключити Росію від SWIFT

Джонсон також закликав лідерів негайно заборонити Росії доступ до глобальної банківської системи SWIFT, щоб завдати максимального болю Путіну та його режиму. Відомий борець проти корупції та бізнесмен, який привів перші інвестиції в Росію, Біл Браудер зазначив, що відключення країни-агресорки від SWIFT буде єдиною річчю, яка справді змінить прорахунки Путіна.

Окрім цього, британський прем'єр заявив лідерам НАТО проте, що світ повинен переконатися, що Путін зазнає невдачі у своєму акті агресії. Європейські політики наголосили, що Україна чинить сильний опір російським військовим, які намагаються захопити міста й на другий день після вторгнення.

"Російські сили продовжують просуватися по двох напрямках до Києва. Їхня мета – оточити столицю, забезпечити контроль над населенням та змінити режим", – розповів начальник оборонної розвідки Великої Британії генерал-лейтенант Джеймс Хокенхал.

Західні чиновники все більше переконані, що місія окупантів відстає від розкладу вторгнення, адже сили Путіна досі обмежені переважно сільськими районами. Своєю чергою, Україна зосереджує свої війська в містах, щоб забезпечити рішучу оборону від очікуваного нападу.

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