ЄС готує третю хвилю потужних санкцій проти Росії за військову агресію в Україні. Про це повідомив один з чиновників виданню Reuters після того, як Президент України Володимир Зеленський поскаржився на недостатню реакцію Європи.

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Чиновник, який захотів зберегти анонімність, повідомив, що третя хвиля санкцій зможе заморозити активи президента Росії Володимира Путіна та міністра закордонних справ, пропутінського поплічника Сергія Лаврова.

За словами чиновника, третій санкційний раунд ще більше вплине на економічний та енергетичний стан Росії. Більше деталей не повідомляється.