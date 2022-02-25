ЕС готовит третью волну мощных санкций против России за военную агрессию в Украине. Об этом сообщил один из чиновников изданию Reuters после того, как Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на недостаточную реакцию Европы.

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Чиновник, захотевший сохранить анонимность, сообщил, что третья волна санкций сможет заморозить активы президента России Владимира Путина и министра иностранных дел, пропутинского приспешника Сергея Лаврова.

По словам чиновника, третий санкционный раунд еще больше повлияет на экономическое и энергетическое состояние России. Больше деталей не сообщается.