В ответ за вторжение в Украину Джонсон неизбежно введет прямые санкции против президента России Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова. 24 февраля правительство Великобритании также ввело пакет ограничений против российских банков, авиакомпаний и олигархов, близких к Кремлю.

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Вторжение в Украину – кризис с глобальными последствиями

Представитель Даунинг-стрит (резиденции премьера Великобритании) рассказал, что Джонсон заявил лидерам НАТО, что Путин участвует в реваншистской миссии, чтобы изменить порядок, который возник после холодной войны.

Он предупредил группу, что амбиции президента России на этом могут не остановиться и что это евроатлантический кризис с глобальными последствиями,

– добавил представитель.

По его словам, после прошлого ужесточения санкций против России Джонсон неизбежно введет ограничения и против Путина и Лаврова. Государства ЕС 25 февраля согласились заморозить европейские активы президента и министра иностранных дел страны-агрессора. Это случилось после того, как президент Украины Владимир Зеленский призвал Европу к решительным действиям.

"Это политически важный сигнал", – отметил высокопоставленный дипломат ЕС.

Один из европейских чиновников также отметил, что за последним раундом санкций последует другой. Ограничения коснутся намного большего количества российских олигархов.

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Премьер призывает отключить Россию от SWIFT

Джонсон также призвал лидеров немедленно запретить России доступ к глобальной банковской системе SWIFT, чтобы причинить максимальную боль Путину и его режиму. Известный борец против коррупции и бизнесмен, который привел первые инвестиции в Россию, Билл Браудер отметил, что отключение страны-агрессора от SWIFT будет единственной вещью, которая действительно изменит просчеты Путина.

Кроме этого, британский премьер заявил лидерам НАТО, что мир должен убедиться, что Путин потерпит неудачу в своем акте агрессии. Европейские политики отметили, что Украина оказывает сильное сопротивление российским военным, которые пытаются захватить города и на второй день после вторжения.

"Российские силы продолжают продвигаться по двум направлениям в Киев. Их цель – окружить столицу, обеспечить контроль над населением и сменить режим", – рассказал начальник военной разведки Великобритании генерал-лейтенант Джеймс Хокенхал.

Западные чиновники все больше убеждены, что миссия оккупантов отстает от расклада вторжения, так как силы Путина до сих пор ограничены преимущественно сельскими районами. В свою очередь, Украина сосредотачивает свои войска в городах, чтобы обеспечить решительную оборону от ожидаемого нападения.

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