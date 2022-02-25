США и Евросоюз решили не отключать Россию от SWIFT в рамках ужесточения санкций за вторжение в Украину. В то же время сообщается, что они могут вернуться к этому вопросу позже.

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Отключение России от SWIFT "остается на столе"

Это последнее мероприятие, SWIFT, но это один из вариантов, который остается на столе,

– сказал ле Мэр журналистам перед встречей в Париже со своими коллегами из стран еврозоны.

В свою очередь президент Соединенных Штатов Джо Байден накануне, 24 февраля, заявил, что США и ЕС пока вряд ли отключат Россию от SWIFT.

В то же время, он отметил, что они могут вернуться к этому вопросу.

Кроме того, поддержать Украину призвал мировое сообщество председатель Европейского совета Шарль Мишель. Он также анонсировал вторую волну санкций от ЕС.

Разговаривал с президентом Зеленским, поскольку Киев продолжают атаковать российские войска. Призываю Кремль немедленно прекратить насилие,

– сказал председатель Европейского совета.

Известно, что 27 стран Европейского союза готовятся к срочным переговорам по широкомасштабному вторжению России в Украину. Встреча намечена на 25 февраля.