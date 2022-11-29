Ймовірність війни за участю Польщі є дуже високою, – Міноборони країни

Росія не перший місяць веде повномасштабну війну проти України, яка впливає й на весь світ. Зокрема зростає ймовірність втягнення Польщі у війну.

Про це заявив заступник голови Міноборони Марчін Очієпа під час лекції у вівторок в Науково-технічному університеті AGH у Кракові.

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Російська війна впливає не лише на Україну

Він заявив, що сьогодні шанси бути втягнутими у війну у Польщі настільки високі, що їх не можна розглядати лише гіпотетично.

Якщо щось хоч на 30 відсотків вірогідне, то політично я вже готуюся до цього,

– додав він, підкресливши, що це його особистий показник.

Ба більше, за словами заступника голови Міноборони, сьогодні дуже висока як ймовірність конфлікту з НАТО, так і ймовірність конфлікту між Китаєм і США. Тож високий ризик ескалації змушує терміново шукати консенсус з питань безпеки, оборони та зовнішньої політики.

"Тут важко перебільшити, бо те, що ми спостерігаємо сьогодні, — це не один із повоєнних конфліктів, а прямий, повномасштабний конфлікт за участю найбільшої країни світу", — сказав заступник міністра, маючи на увазі війну Росії проти України. І ця війна, на його думку, матиме вирішальне значення, зокрема, для планів Китаю "не лише щодо Тайваню". Також вона повпливає й на Європейський Союз.

Три важливі завдання Польщі

За словами Марчіна Очієпи, перед польською зовнішньою та оборонною політикою стоять три важливі завдання. А саме зробити цю політику більш глобальною, балтійською та публічною.

Щодо глобальної політики, то на думку Очієпи, Польщі необхідно зміцнювати співпрацю з країнами-однодумцями. Це означає, що потрібно співпрацювати не лише з Європою в рамках НАТО, а й з Індо-Тихоокеанським регіоном, включаючи Південну Корею.

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Також під час промови заступник голови Міноборони заявив, що не лише в Африці чи Азії, а й у деяких європейських містах Росія асоціюється з культурою, бізнесом та енергетикою. Через це перспектива російсько-української війни сприймається інакше, ніж у Польщі. Натомість на думку Очієпи, лише "зрілі, добре освічені в безпеці громадяни здатні протистояти інструментам агресії, які іноді замінюють, а іноді й передують збройному конфлікту". Мовиться про:

дезінформацію,

кібератаки,

шпигунство,

промисловий саботаж.

Тож щоб захист суспільства був можливим, необхідна співпраця всіх секторів держави, державного управління, третього сектору, науковців та ЗМІ.

Міжсекторальне співробітництво є опорою протистояння держави та суспільства вищезгаданим загрозам,

– вважає він.

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