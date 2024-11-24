Чоловік відкрив стрілянину біля посольства Ізраїлю в Йорданії

Невідомий відкрив стрілянину біля посольства Ізраїлю в Йорданії. Це місце охороняють, в тому районі часто відбуваються антиізраїльські акції протесту.

24 Канал пише з посиланням на Reuters, що про інцидент повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Що трапилось біля посольства Ізраїлю

Очевидці розповіли, що йорданська поліція оточила територію біля посольства після того, як пролунали постріли. Двоє свідків розповіли, що поліція та швидка допомога примчала до району Рабія, де розташоване посольство.

Поліція застрелила озброєного чоловіка, який стріляв у поліцейський патруль у районі Рабія в Аммані,

– розповіли журналісти.

За даними видання, озброєний чоловік загинув, а троє поліцейських зазнали поранення внаслідок стрілянини біля посольства Ізраїлю в Йорданії.

До речі, багато з 12 мільйонів громадян Йорданії мають палестинське походження. Адже вони чи їхні батьки були вигнані або втекли до Йорданії під час бойових дій, які супроводжували створення Ізраїлю в 1948 році. Багато людей мають родичів на ізраїльському боці річки Йордан.