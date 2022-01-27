За увесь час пандемії в Україні зробили 30 мільйонів щеплень: свіжа статистика

27 січня 2022 , 08:53
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Джерело:

МОЗ

Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від того часу провели усього 30 085 734 щеплення.

Добова статистика вакцинації

​За добу 26 січня в Україні 82 360 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини.

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Тоді як другу дозу – 29 726 людей, а додаткову дозу отримали 684 людини. Ще 23 056 українців щепились бустерною. 

Загальна картина щеплень

Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 250 202 людини, з них:

  • отримали першу дозу – 15 250 200 людей;
  • дві дози – 14 549 494 людини;
  • додаткову дозу – 14 921 людина;
  • бустерну – 271 119 людей.

Загалом провели 30 085 734 щеплення.

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 692 508,
  • Coronavac – 4 902 372,
  • AstraZeneca – 1 633 813,
  • Moderna – 1 513 642,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.


Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу


Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська