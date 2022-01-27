За увесь час пандемії в Україні зробили 30 мільйонів щеплень: свіжа статистика
27 січня 2022 , 08:53Читать новость на русском
Джерело:МОЗ
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від того часу провели усього 30 085 734 щеплення.
Добова статистика вакцинації
За добу 26 січня в Україні 82 360 людей вакцинували проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 894 людини.
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Тоді як другу дозу – 29 726 людей, а додаткову дозу отримали 684 людини. Ще 23 056 українців щепились бустерною.
Загальна картина щеплень
Від початку вакцинальної кампанії щепили 15 250 202 людини, з них:
- отримали першу дозу – 15 250 200 людей;
- дві дози – 14 549 494 людини;
- додаткову дозу – 14 921 людина;
- бустерну – 271 119 людей.
Загалом провели 30 085 734 щеплення.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 692 508,
- Coronavac – 4 902 372,
- AstraZeneca – 1 633 813,
- Moderna – 1 513 642,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу