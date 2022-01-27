Відомо, що серед нових пацієнтів – 4 847 дітей та 797 медиків. На жаль, хвороба забрала життя ще 154 людини. Водночас одужало – 5 237 осіб.

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Показник госпіталізацій стабільний вже другий день поспіль – наразі у лікарнях із інфекцією перебуває 3 016 осіб.

Попередній максимум нових випадків за добу був 3 листопада, тоді в Україні зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

Київ – 2012;

Вінницька область – 1512;

Волинська область – 544;

Дніпропетровська область – 1270;

Донецька область – 1348;

Житомирська область – 2467;

Закарпатська область – 855;

Запорізька область – 523;

Івано-Франківська область – 2862;

Київська область – 980;

Кіровоградська область – 186;

Луганська область – 513;

Львівська область – 2696;

Миколаївська область – 616;

Одеська область – 1939;

Полтавська область – 903;

Рівненська область – 1424;

Сумська область – 1909;

Тернопільська область – 1597;

Харківська область – 1593;

Херсонська область – 670;

Хмельницька область – 1 391;

Черкаська область – 700;

Чернівецька область – 1 085;

Чернігівська область – 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як діагностували коронавірус за добу

За цей час в Україні провели 164 734 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема здійснили 94 996 досліджень методом ПЛР та 7 288 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 62 450 експрес-тестів на антиген.

Скільки всього українців захворіло на COVID-19 Станом на 27 січня в Україні виявили 3 946 202 хворих на COVID-19. 3 601 952 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 738 українців. Усього провели 17 756 198 ПЛР-тестувань.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал