Відомо, що серед нових пацієнтів – 4 847 дітей та 797 медиків. На жаль, хвороба забрала життя ще 154 людини. Водночас одужало – 5 237 осіб.

Важливо Вакцинація трьома дозами захищає від тяжких наслідків Омікрону

Показник госпіталізацій стабільний вже другий день поспіль – наразі у лікарнях із інфекцією перебуває 3 016 осіб.

Попередній максимум нових випадків за добу був 3 листопада, тоді в Україні зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.

  • Київ – 2012;
  • Вінницька область – 1512;
  • Волинська область – 544;
  • Дніпропетровська область – 1270;
  • Донецька область – 1348;
  • Житомирська область – 2467;
  • Закарпатська область – 855;
  • Запорізька область – 523;
  • Івано-Франківська область – 2862;
  • Київська область – 980;
  • Кіровоградська область – 186;
  • Луганська область – 513;
  • Львівська область – 2696;
  • Миколаївська область – 616;
  • Одеська область – 1939;
  • Полтавська область – 903;
  • Рівненська область – 1424;
  • Сумська область – 1909;
  • Тернопільська область – 1597;
  • Харківська область – 1593;
  • Херсонська область – 670;
  • Хмельницька область – 1 391;
  • Черкаська область – 700;
  • Чернівецька область – 1 085;
  • Чернігівська область – 798.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як діагностували коронавірус за добу

За цей час в Україні провели 164 734 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема здійснили 94 996 досліджень методом ПЛР та 7 288 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 62 450 експрес-тестів на антиген.

Скільки всього українців захворіло на COVID-19

Станом на 27 січня в Україні виявили 3 946 202 хворих на COVID-19. 3 601 952 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 738 українців. Усього провели 17 756 198 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал