Відомо, що серед нових пацієнтів – 4 847 дітей та 797 медиків. На жаль, хвороба забрала життя ще 154 людини. Водночас одужало – 5 237 осіб.
Важливо Вакцинація трьома дозами захищає від тяжких наслідків Омікрону
Показник госпіталізацій стабільний вже другий день поспіль – наразі у лікарнях із інфекцією перебуває 3 016 осіб.
Попередній максимум нових випадків за добу був 3 листопада, тоді в Україні зафіксували 27 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
Найбільше нових заражень в Івано-Франківській, Львівській, Житомирській областях та в Києві.
- Київ – 2012;
- Вінницька область – 1512;
- Волинська область – 544;
- Дніпропетровська область – 1270;
- Донецька область – 1348;
- Житомирська область – 2467;
- Закарпатська область – 855;
- Запорізька область – 523;
- Івано-Франківська область – 2862;
- Київська область – 980;
- Кіровоградська область – 186;
- Луганська область – 513;
- Львівська область – 2696;
- Миколаївська область – 616;
- Одеська область – 1939;
- Полтавська область – 903;
- Рівненська область – 1424;
- Сумська область – 1909;
- Тернопільська область – 1597;
- Харківська область – 1593;
- Херсонська область – 670;
- Хмельницька область – 1 391;
- Черкаська область – 700;
- Чернівецька область – 1 085;
- Чернігівська область – 798.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як діагностували коронавірус за добу
За цей час в Україні провели 164 734 тестувань на коронавірус трьома методами. Зокрема здійснили 94 996 досліджень методом ПЛР та 7 288 досліджень методом ІФА. Окрім цього, в країні використали ще 62 450 експрес-тестів на антиген.
Скільки всього українців захворіло на COVID-19Станом на 27 січня в Україні виявили 3 946 202 хворих на COVID-19. 3 601 952 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 738 українців. Усього провели 17 756 198 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал